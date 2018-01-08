  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۶

نچیروان بارزانی: اقلیم کردستان آماده همکاری با بغداد است

نچیروان بارزانی: اقلیم کردستان آماده همکاری با بغداد است

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در سخنانی از آمادگی اربیل برای همکاری با بغداد جهت حل و فصل بحران کنونی میان دو طرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که اربیل آمادگی همکاری با بغداد برای حل و فصل بحران میان دو طرف را دارد.

بر اساس این گزارش، وی افزود: در حال حاضر اقلیم کردستان با مشکل بزرگ پرداخت حقوق کارکنان خود مواجه است. درآمدهای ما اجازه پرداخت کامل حقوق کارکنان را نمی دهد.

بارزانی ادامه داد: بغداد کمیته های تخصصی را به منظور پرداخت حقوق کارکنان وزارت بهداشت تشکیل داده است. اقلیم کردستان حاضر است برای پرداخت حقوق کارکنان خود توسط بغداد، هر تسهیلاتی را به آن پرداخت کند.

کد مطلب 4194541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها