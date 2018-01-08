نچیروان بارزانی: اقلیم کردستان آماده همکاری با بغداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که اربیل آمادگی همکاری با بغداد برای حل و فصل بحران میان دو طرف را دارد.

بر اساس این گزارش، وی افزود: در حال حاضر اقلیم کردستان با مشکل بزرگ پرداخت حقوق کارکنان خود مواجه است. درآمدهای ما اجازه پرداخت کامل حقوق کارکنان را نمی دهد.

بارزانی ادامه داد: بغداد کمیته های تخصصی را به منظور پرداخت حقوق کارکنان وزارت بهداشت تشکیل داده است. اقلیم کردستان حاضر است برای پرداخت حقوق کارکنان خود توسط بغداد، هر تسهیلاتی را به آن پرداخت کند.