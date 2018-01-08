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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۰

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد خبر داد:

تردد بیش از ۲۱ میلیون وسیله نقلیه اطراف حرم مطهر رضوی طی ۹ ماه

تردد بیش از ۲۱ میلیون وسیله نقلیه اطراف حرم مطهر رضوی طی ۹ ماه

مشهد- مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد از تردد ۲۱ میلیون و ۶۳۳ هزار وسیله نقلیه در اطراف حرم مطهر رضوی طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبر نگار مهر، علی پژومندراد  ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود از ابتدای سال جاری تا ابتدای دی ماه ۲۱ میلیون و ۶۳۳ هزار خودرو به محدوده طرح ترافیک هسته مرکزی شهر مشهد وارد شدند.

وی افزود: از این تعداد ۱۶ میلیون و ۶۶۴ هزار خودروی شخصی بودند که ۲ میلیون و ۳۶۸ هزار خودروی آن ورود غیرمجاز به محدوده طرح زوج و فرد داشتند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: به ظور متوسط ماهیانه یک میلیون و ۸۵۱ هزار خودرو به محدوده طرح زوج و فرد هسته مرکزی شهر وارد شده‌اند.

پژومندراد ادامه داد: با توجه به این آمار متوسط ماهیانه ۲۶۳ هزار خودرو به صورت غیرمجاز به طرح ترافیک ورود پیدا کرده‌اند.

وی در خصوص محدوده طرح زوج و فرد تصریح کرد: در حال حاضر طرح زوج و فرد خودرو در هسته مرکزی شهر و در خیابان‌های ورودی به حرم مطهر رضوی فعال است.

کد مطلب 4194557

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