تردد بیش از ۲۱ میلیون وسیله نقلیه اطراف حرم مطهر رضوی طی ۹ ماه

به گزارش خبر نگار مهر، علی پژومندراد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود از ابتدای سال جاری تا ابتدای دی ماه ۲۱ میلیون و ۶۳۳ هزار خودرو به محدوده طرح ترافیک هسته مرکزی شهر مشهد وارد شدند.

وی افزود: از این تعداد ۱۶ میلیون و ۶۶۴ هزار خودروی شخصی بودند که ۲ میلیون و ۳۶۸ هزار خودروی آن ورود غیرمجاز به محدوده طرح زوج و فرد داشتند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: به ظور متوسط ماهیانه یک میلیون و ۸۵۱ هزار خودرو به محدوده طرح زوج و فرد هسته مرکزی شهر وارد شده‌اند.

پژومندراد ادامه داد: با توجه به این آمار متوسط ماهیانه ۲۶۳ هزار خودرو به صورت غیرمجاز به طرح ترافیک ورود پیدا کرده‌اند.

وی در خصوص محدوده طرح زوج و فرد تصریح کرد: در حال حاضر طرح زوج و فرد خودرو در هسته مرکزی شهر و در خیابان‌های ورودی به حرم مطهر رضوی فعال است.