به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی جشنواره ابوذر تالش، رضوانشهر و ماسال با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای این سه شهرستان می‌توانند علاوه بر محورهای بومی جشنواره، آثار خود را با موضوع جانبازان و شهدای واقعه کشف حجاب رضاخانی نیز تولید و به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره ابوذر فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه و معرفی ظرفیت‌های بومی است، افزود: روایت اجتماعات شبانه ماسال و شاندرمن، معرفی مفاخر تالش، رضوانشهر و ماسال، روایت شهر از خدمت تا آبادانی، جاذبه‌های گردشگری، حمله چماقداران و ترور شهید نادر خیرخواه، شهدای جاویدالاثر، شهیدان الماسی رضوانشهر، شهید پرویز محبی، اصلاح دولت‌خواهی، آلاله‌پشته و میرزا کوچک، مرحوم سیدتقی صفوی و شهید ناصر پیروی از جمله محورهای بومی این دوره از جشنواره است.

پارسا با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به تاریخ شفاهی و ثبت روایت‌های کمتر شنیده‌شده منطقه بیان کرد: زندگی و مبارزات بانوان و افرادی که در جریان سیاست کشف حجاب اجباری دوره رضاخان متحمل آسیب شدند، از موضوعات مهمی است که می‌تواند در قالب آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

دبیر جشنواره رسانه ابوذر تالش، رضوانشهر و ماسال با اشاره به شخصیت اصلاح خانم دولت‌خواهی به‌عنوان یکی از بانوان جانباز واقعه کشف حجاب رضاخانی گفت: پرداختن به زندگی، مقاومت و سرگذشت این بانوی منطقه و همچنین شناسایی و معرفی افرادی که در آن دوران درگیر این واقعه بوده‌اند، می‌تواند به روشن شدن بخش‌هایی از تاریخ کمتر روایت‌شده غرب گیلان کمک کند.

وی ادامه داد: خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و فعالان فضای مجازی می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف از جمله خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، عکس، کلیپ و مستند با محوریت این موضوع تولید و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پارسا درباره شرایط حضور در جشنواره نیز گفت: تمامی فعالان رسانه‌ای شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال امکان شرکت در این رویداد را دارند و فعالان رسانه‌ای سایر شهرستان‌ها نیز در صورت تولید اثر با موضوع محدوده جغرافیایی و ظرفیت‌های بومی این سه شهرستان می‌توانند در جشنواره حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه انتشار آثار در رسانه‌های محلی تالش، رضوانشهر و ماسال الزامی نیست، تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده و علاقه‌مندان می‌توانند تولیدات خود را از طریق شناسه Aboozar_mr@ در پیام‌رسان ایتا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیر جشنواره رسانه ابوذر شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در پایان از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره در نیمه نخست آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد.