به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: به گزارش خبرگزاری ریانووستی به نقل از وبگاه آمریکایی آکسیوس، والترز نخستین مقام ارشد کاخ سفید است که پس از معرفی استفان میلر به‌عنوان جانشین سوزی وایلز، از سمت خود کنار می‌رود. ترامپ روز جمعه ششم نوامبر اعلام کرده بود که استفان میلر، مشاور ارشد و از چهره‌های نزدیک به او، از روز دوشنبه نهم نوامبر مسئولیت ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت. والترز در پیامی که آکسیوس منتشر کرده، خدمت در دولت ترامپ را افتخاری بزرگ توصیف کرده و از سوزی وایلز به دلیل فراهم کردن فرصت حضور او در کاخ سفید قدردانی کرده است. براساس گزارش یک منبع آگاه، والترز استعفای خود را روز جمعه ششم نوامبر ارائه کرده و جدایی او از دولت بدون بروز اختلاف آشکار صورت گرفته است.

استفان میلر، رئیس جدید دفتر کاخ سفید، نیز در واکنش به این استعفا اعلام کرده است که والترز همچنان در خارج از ساختار دولت به پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های ترامپ کمک خواهد کرد. والترز از ماه مه مسئولیت معاونت رئیس دفتر کاخ سفید را بر عهده داشت و از نزدیکان سیاسی سوزی وایلز محسوب می‌شد. همکاری و ارتباط سیاسی این دو به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. کناره‌گیری والترز در شرایطی رخ داده که تغییر در رأس دفتر کاخ سفید، به یکی از مهم‌ترین تحولات داخلی دولت ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است. جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر با شکست‌هایی روبه‌رو شدند و گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که ترامپ پس از اعلام نتایج، از عملکرد برخی مشاوران و مسئولان سیاسی خود ابراز نارضایتی کرده است.

آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که سوزی وایلز پس از افزایش نارضایتی ترامپ از نتایج انتخابات، استعفای خود را ارائه کرد؛ هرچند رئیس‌جمهور آمریکا هنگام معرفی جانشین او، از عملکرد وایلز تمجید کرد و گفت که وی به فعالیت در مجموعه سیاسی ترامپ ادامه خواهد داد. در همین حال، روزنامه انگلیسی دیلی‌میل نیز پیشتر مدعی شده بود که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، در دفتر بیضی کاخ سفید با وایلز مشاجره شدیدی داشته است. براساس این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان این مشاجره از رئیس دفتر خود خواسته بود اتاق را ترک کند؛ ادعایی که یکی از مقام‌های کاخ سفید، دست‌کم درباره بالا رفتن صدای ترامپ، آن را رد کرده است.

استفان میلر که قرار است از روز دوشنبه فعالیت خود را در سمت جدید آغاز کند، از چهره‌های شناخته‌شده در تدوین و پیگیری سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ است. انتصاب او به ریاست دفتر کاخ سفید در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای با شرایط سیاسی تازه‌ای روبه‌رو شده و قرار است در ماه‌های آینده با کنگره‌ای مواجه شود که دموکرات‌ها در آن قدرت بیشتری خواهند داشت. استعفای والترز، به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین همکاران سوزی وایلز، نخستین نشانه آشکار تغییر ترکیب مدیریتی دفتر کاخ سفید پس از انتصاب میلر است؛ تغییری که می‌تواند با آغاز فعالیت رئیس دفتر جدید، به جابه‌جایی‌های دیگری در ساختار تصمیم‌گیری دولت ترامپ منجر شود.

فریادهای انتخاباتی ترامپ بر سر رئیس دفتر سابقش

دونالد ترامپ پس از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، در نشستی با حضور شماری از دستیاران خود به شدت از سوزی وایلز، رئیس دفتر مستعفی کاخ سفید، انتقاد کرد و با فریاد از او خواست جلسه را ترک کند؛ اتفاقی که در نهایت به کناره‌گیری وایلز و جایگزینی او با استفان میلر منجر شد. به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی‌میل، بر اساس روایت چهار منبع آگاه که با دیلی‌میل گفت‌وگو کرده‌اند، ترامپ روز پنج‌شنبه در جلسه‌ای با حضور دستیارانش، وایلز را به دلیل نتایج نامطلوب جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای به شدت مورد سرزنش قرار داد.

یکی از منابع نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ترامپ در این جلسه از کوره در رفت و آن‌قدر بر سر وایلز فریاد زد تا او اتاق را ترک کرد. دو منبع دیگر نیز مدعی شدند که ترامپ شخصا او را از جلسه بیرون کرده و به وی گفته است که اتاق را ترک کند. وایلز که ۶۹ سال دارد، از سال ۲۰۱۶ در کنار ترامپ بوده و طی دو سال گذشته ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده داشته است. او در جریان انتخابات ۲۰۲۴ نیز نقش مهمی در بازگشت ترامپ به قدرت و پیروزی او در هر هفت ایالت سرنوشت‌ساز انتخاباتی ایفا کرده بود. با این حال، به نوشته دیلی‌میل، تنها طی ۷۲ ساعت پس از شکست جمهوری‌خواهان، جایگاه او در کاخ سفید به‌شدت متزلزل شد.

این روزنامه به نقل از دو منبع آگاه نوشت وایلز که از ماه‌ها قبل به‌طور محرمانه برای خروج از دولت پس از انتخابات برنامه‌ریزی می‌کرد، از ترامپ خواسته بود تا ماه فوریه در سمت خود باقی بماند تا روند انتقال مسئولیت‌ها به‌تدریج انجام شود؛ اما رئیس‌جمهور با این درخواست موافقت نکرد. به گفته یک مقام کاخ سفید، وایلز پنج‌شنبه شب و پیش از آنکه ترامپ رسما او را برکنار کند، استعفای خود را اعلام کرد. با این حال، ترامپ بلافاصله با این استعفا موافقت نکرد و به او گفت بعدا درباره آن صحبت خواهند کرد. وایلز صبح جمعه بار دیگر به دفتر بیضی‌شکل رفت و بر ضرورت کناره‌گیری خود تاکید کرد. در نهایت، برخلاف درخواست او برای ادامه حضور تا فوریه، جمعه آخرین روز کاری‌اش اعلام شد. مقام کاخ سفید دلیل کناره‌گیری وایلز را خستگی او عنوان کرد و گفت: او خسته شده بود و دیگر نمی‌خواست به این مبارزه ادامه دهد. با این حال، منابع نزدیک به ترامپ این روایت را رد کرده و مدعی شدند که وایلز همچنان برای حفظ موقعیت خود تلاش می‌کرده است.

اختلافات عمیق در واشنگتن پیرامون جنگ با ایران

بخش دیگری از گزارش دیلی‌میل به اختلافات داخلی کاخ سفید بر سر مسئولیت شکست جمهوری‌خواهان اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، متحدان وایلز در روزهای پس از انتخابات تلاش کردند پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، را عامل اصلی ناکامی جمهوری‌خواهان معرفی کنند. سه منبع آگاه به این روزنامه گفتند که اطرافیان وایلز قصد داشتند نقش هگزث در هدایت جنگ علیه ایران را برجسته کنند؛ جنگی که به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر رأی‌دهندگان آمریکایی منجر شده بود. یک مقام ارشد پنتاگون در این باره مدعی شد: سوزی تلاش می‌کرد پیت را کنار بزند تا مسئولیت فاجعه انتخاباتی از دوش خودش برداشته شود.

بر اساس این گزارش، ترامپ نیز پیشتر اذعان کرده بود که جنگ به جمهوری‌خواهان آسیب زده و در شکل‌گیری موج انتخاباتی به سود دموکرات‌ها نقش داشته است. او گفته بود رأی‌دهندگان حاضر نبودند پیامدهای کوتاه‌مدت افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. در همین حال، یکی از منابع نزدیک به ترامپ گفت که مشاوران رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر بارها به او هشدار داده بودند که اعضای تیم وایلز اطلاعاتی درباره هگزث را به رسانه‌ها درز می‌دهند تا توجه افکار عمومی را از عملکرد رئیس دفتر کاخ سفید منحرف کنند. این منبع گفت در نهایت، افراد زیادی این موضوع را با ترامپ مطرح کردند و او به‌شدت عصبانی شد. پس از انتخابات نیز گزارش‌های متعددی درباره نارضایتی ترامپ از هگزث و بررسی احتمال برکناری او منتشر شده بود. یک مقام سابق دولت ترامپ نیز با لحنی تند وایلز را به افشای گسترده اطلاعات محرمانه متهم کرد و گفت: سوزی وایلز اطلاعات را به رسانه‌ها درز می‌دهد؛ او به‌شدت در این کار دست دارد.