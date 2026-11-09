به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بارانی‌پور، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل اظهار کرد: این حادثه در محدوده حدفاصل فرودگاه زابل تا روستای درگی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی زابل با اشاره به آمار مصدومان این حادثه بیان کرد: در مجموع ۹ نفر در این تصادف دچار حادثه شدند که هشت نفر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه یک نفر نیز پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.