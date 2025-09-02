کار با رضا عطاران لذتبخش است؛ اسمم در تیتراژ «اجل معلق» نیامد!

مهدی ربیعی بازیگر سریال «اجل معلق» درباره تجربه حضورش در این مجموعه که در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود به خبرنگار مهر گفت: نقش آدم ربا را در این سریال داشتم در قصه، فرزند کارفرمای من در حال مرگ است و من در نقش آدم‌ربا، باید رضا عطاران را به کارفرمایم برسانم تا درباره موضوع مرگ و زندگی فرزندش صحبت کند.

وی با اشاره به زمان فیلمبرداری کار عنوان کرد: شهریور سال گذشته پیشنهاد حضور در این سریال به من ارائه شد. حدود ۱۵ روز سر کار بودیم و با اینکه تابستان بود، مجبور بودیم لباس‌هایی کمی زمستانی بپوشیم. همکاری با عادل تبریزی کارگردان و رضا عطاران تجربه بسیار خوبی بود؛ عطاران بسیار حرفه‌ای و خوش‌اخلاق است و کنار او آدم چیزهای زیادی یاد می‌گیرد و حتی راهنمایی هایی برای نقش دارد.

ربیعی که بیشتر با نقش پلیس در «لیسانسه ها» شناخته می شود درباره نقش خود در «اجل معلق» بیان کرد: نقش متفاوتی داشتم، نقش یک خفت‌گیر یا آدم ربا که نسبت به نقش هایی که پیشنهاد می شد برایم جذاب بود. خود سریال را هم به نظرم جذاب شده است و با اینکه سکانس‌های کمی داشتم اما خیلی ها دیده اند و بازخورد داده اند. ظاهرم را با سریال «لیسانسه ها» مقایسه می کنند و می گویند چقدر تغییر کرده ای.

وی اضافه کرد: وقتی فهمیدم نقش مقابلم رضا عطاران است، این فرصت را از دست ندادم. حضورم در «اجل معلق» به خاطر اعتماد عادل تبریزی هم بود که کارگردانی باسلیقه و علاقه‌مند به سینماست.

ربیعی در ادامه درباره نبود اسمش در تیتراژ بیان کرد: حضورم در سریال در ۲ قسمت بود؛ در قسمت چهار و در قسمت پنج سکانس هایی را بازی کردم اما اسمم در تیتراژ نیامده است. با عادل تبریزی کارگردان هم تماس گرفتم که گفت پیگیری می‌کنم. البته برای من همین حضور در کنار حرفه ای ها جذاب بود.

ربیعی در پایان درباره بازپخش سریال «لیسانسه‌ها» از شبکه سه در این روزها هم گفت: «لیسانسه ها» سریال بسیار جذابی بود و مردم هنوز هم بسیار دوستش دارند. خیلی ها هنوز هم به من بازخورد می دهند. کار با سروش صحت هم بسیار فوق العاده بود.