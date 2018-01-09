به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر سهشنبه در نشست معاونین و مدیران مشترکین و درآمد شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور، بابیان اینکه بحران آب در سطح کشور و در استان زنجان جدی است، افزود: باید الگوی صحیح مدیریت مصرف در جامعه به خوبی فرهنگسازی شود.
وی به پوشش ۱۰۰ درصدی مشترکین شهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته در حوزه مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان زنجان سیستم نرمافزاری مشترکین در تمام ۲۱ شهر این استان تحت شبکه قرارگرفته و قرائت آنلاین کنتور نیز در این استان راهاندازی شده است.
جزء قاسمی تصریح کرد: هماکنون ۲۱ شهر شامل ۷۰۰ هزار نفر جمعیت استان زنجان تحت پوشش آب و فاضلاب شهری استان زنجان هستند و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان زنجان تحت پوشش خدمات آب شرب بهداشتی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: در حال حاضر چهار شهر استان زنجان تحت پوشش فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شهری قرار دارد و ۲٫۵ درصد از جمعیت شهری زنجان تحت پوشش فاضلاب شهری قرار گرفتند.
جزء قاسمی به اجرای پروژه آزمایشگاه مرکزی آب زنجان با ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد و گفت: پروژه تصفیهخانه آب شهرهای ابهر و خرمدره نیز پس از سالها رکود به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده و تابستان آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به اجرا و بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب ماهنشان اشاره کرد و یاد آور شد: تصفیهخانه شهر زرین رود با ۷۳ درصد پیشرفت و همچنین احداث تصفیهخانه شهردندی نیز در دست اجرا قرار دارد و ۲ باب مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی در شهر زنجان اجرا شده است.
وی به اجرای پروژههای متنوع در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اشاره کرد و افزود: ارتقای مدول اول و اجرای مدول دو تصفیهخانه فاضلاب زنجان با ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به روش BOT ازجمله این طرحهاست که پیشبینی میکنیم ارتقای مد ول اولاین تصفیهخانه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان بر ضرورت فرهنگسازی برای پرداخت آب بهاء از سوی مشترکین اشاره کرد و گفت: وصول مطالبات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان جزو اولویتهای این شرکت قرارگرفته و این بخش بیشتر از همیشه فعالشده است.
جزء قاسمی به فرسودگی شبکههای آب در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بیش از هزار ۶۰۰ کیلومتر از شبکههای آبرسانی استان زنجان معادل ۵۰ درصد فرسوده است و نوسازی شبکههای آبرسانی به اعتبارات زیادی نیاز دارد.
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