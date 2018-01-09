قتل با شلیک گلوله به سر مقتول/انگیزه قتل: بدهی یک میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۳:۳۰ روز ۲۹ مهر ماموران کلانتری ۱۳۰ نازی آباد در حین گشت زنی در خیابان بهمنیار –خیابان آموزگار به یک دستگاه خودرو ۲۰۶ نوک مدادی که راننده آن ظاهرا در پشت فرمان در حالت استراحت بود نزدیک شده؛ در مراجعه به راننده خودرو متوجه شدند که این شخص بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر به قتل رسیده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم با حضور در صحنه جنایت،ضمن بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از مقتول موفق به شناسایی هویت وی به نام جواد ۳۶ ساله متاهل و دارای یک فرزند شدند که در بازار پارچه فروشان دارای مغازه بوده و محل کشف جسد وی نیز دقیقا در ابتدای کوچه منتهی به محل سکونتش برادرش قرار داشت.

با شناسایی هویت مقتول، تحقیقات جهت شناسایی عامل جنایت وارد مرحله‌ی جدیدی شد؛ کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی یکی از دوستان مقتول به نام "مرتضی" ۳۲ ساله شدند که بنا بر اظهارات خانواده مقتول قرار بوده تا جواد جهت پیگیری طلب مالی اش به وی مراجعه نماید.

با شناسایی محل سکونت مرتضی در منطقه نازی آباد، کارآگاهان اداره دهم با مراجعه به محل سکونت وی اطلاع پیدا کردند که محل سکونت مرتضی در فاصله نزدیکی از محل کشف خودرو ۲۰۶ مقتول قرار دارد. در ادامه رسیدگی به پرونده، تحقیقات پلیسی از مرتضی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت؛ مرتضی در تحقیقات اولیه منکر هرگونه بدهکاری به مقتول و حتی ملاقات با وی در شب جنایت شد، اما در ادامه‌ی تحقیقات و با ارائه مدارک از سوی کارآگاهان اعتراف کرد که در شب جنایت با مقتول ملاقات داشته، اما کماکان منکر هر گونه اطلاع از جنایت شد.

با توجه به شواهد و دلایل بدست آمده و همچنین وجود برخی تناقضات در اظهارات مرتضی، هماهنگی‌های لازم با بازپرس پرونده انجام و سرانجام مرتضی دهم آبان ماه دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد، اما وی کماکان منکر هرگونه ارتکاب جنایت و یا اطلاع از آن بود.

سرانجام با تحقیقات شبانه روزی و ارائه مدارک از سوی کارآگاهان، مرتضی هجدهم دی لب به اعتراف گشود و صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

وی در اعترافاتش عنوان داشت: چندی پیش به واسطه ورشکستگی مالی، مبلغی در حدود یک میلیون تومان را از مقتول قرض کردم تا بتوانم خودرو سواری ام را تعمیرات اساسی کرده و با آن مسافرکشی کنم؛ با این پول توانستم خودرو شخصی ام را تعمیر اساسی کرده، اما در فاصله کوتاهی پس از آن تصادف شدیدی کردم بگونه‌ای که دیگر امکان مسافرکشی با ماشین را نیز نداشتم؛ در چنین شرایطی هر بار جواد نیز پیگیر به شکلی طلب پول خودش را می‌کرد و شرایط بسیار سختی را جهت گرفتن پولش ایجاد کرده بود بگونه‌ای که اعضای خانواده ام را نیز درگیر آن می‌شد.

شب جنایت در حالی که جواد جهت گرفتن پولش به در خانه‌ ما آمده بود، با اسلحه‌ای که از چند سال پیش تهیه کرده بودم به سراغش رفتم؛ سوار ماشین جواد شدم؛ از او درخواست مهلت کردم، اما او شرایط بسیار سختی را برای تسویه‌ مالی پیش پایم گذاشته بود؛ دیگر تصمیم به کشتن او گرفتم؛ از او درخواست کردم تا حرکت کند؛ پس از دور شدن از خانه، ناگهان اسلحه را از زیر لباس خارج کرده و به سمت جواد شلیک کردم؛ به سرعت از ماشین خارج شده، اسلحه را داخل سطل آشغال انداخته و به سرعت به خانه برگشتم".

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی صحت اظهاراتش در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.