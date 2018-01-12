کاشی کاری گنبد مقبره شهدای گمنام شهرک غزالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان اینکه هنر کاشی کاری از جمله عوامل ایجاد پوشش مستحکم برای بناهای گوناگون به ویژه بناهای مذهبی است که علاوه بر استحکام بیشتر بنا، در ایجاد جلوه های زیبای بصری بنا نیز تاثیر مستقیم دارد؛ گفت: حدود ۱۱۵متر از گنبد مقبره شهدای گمنام شهرک غزالی واقع در ناحیه سه منطقه۲۱ با هدف ایجاد فضای بصری مناسب و نیز استحکام هرچه بیشتر بنا در مقابل عوامل جوی آسیب زننده، با کاشی های هفت رنگ و در مدت زمان تقریبی سه ماه توسط پیمانکار اداره زیباسازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست و با نظارت کارشناسان این حوزه کاشی کاری شد.

زابلی با اشاره به اینکه هنر کاشی کاری که بیش از همه در تزیین معماری های فاخر سرزمین ایران و به طور خاص بناهای مذهبی به کار گرفته شده، افزود: این هنر و صنعت از گذشته های بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه کاشی ساز در مقام شیئی ترکیبی متجلی شد، بدین ترتیب که هنرمند کاشی کار یا موزاییک ساز با کاربرد و ترکیب رنگ های گوناگون و یا در کنارهم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طراحی شده، به اشکالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است.