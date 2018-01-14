بودجه ۹۷ کفاف توسعه حمل و نقل عمومی را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی نجفی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: شورای شهر تهران در اواخر شهریور ماه طرحی به تصویب رساند تا شهرداری تهران طی ۱۰۰ روز سندی درباره تغییر و تحول شهر را تهیه کرده و صورت وضعیت شهر و شهرداری را مشخص کند؛ چراکه نقطه عزیمت هر برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شهر توجه به شرایط موجود و وضعیت حال سیستم است؛ از این رو تهیه این سند به ما در برنامه ریزی های آینده بسیار کمک خواهد کرد و مردم تهران می توانند دقیقا تشخیص دهند که مدیریت شهری با چه چالش ها، مشکلات، مسایل و قابلیت هایی مواجه است.

وی از تشکیل ۱۶ گروه کارشناسی از کارشناسان داخل و خارج شهرداری در طول ۱۰۰ روز گذشته برای تهیه این سند، گفت: بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر ساعت کار تخصصی و کارشناسی برای آماده سازی این سند در ۵۰۰ صفحه صورت گرفته است که برای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نیز قابل استفاده است.

شهردار تهران تاکید کرد: همه بخش های مرتبط با شهرداری و شهر در این سند مورد توجه قرار گرفته است و می تواند به ما کمک کند تا اگر در گذشته اشتباهاتی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا وجود داشته است در آینده دچار آن خطاها و اشتباهات نشویم.

وی خاطر نشان کرد: امروز بیشتر روی نقاط ضعف عملکرد گذشته تاکید کردم تا یک هم رایی از شورا کسب شود و با پشتیبانی مردم بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم؛ به این ترتیب می توانیم شهر تهران را به شهری برای زندگی و نقطه امن برای آرامش و آسایش تهرانی ها تبدیل کنیم.

نقاط قوت را هم دیده ایم

نجفی در پاسخ به سئوالی درباره دلیل عدم ارایه گزارش درباره نقاط قوت پایتخت در جلسه امروز شورای شهر، گفت: در خود سند ۵۰۰ صفحه ای نقاط قوت و ضعف آمده است، همان طور که در گذشته نیز تاکید کردم، شهر تهران ظرفیت های بسیار خوبی دارد که اگر بتوانیم درست مدیریت کنیم، می توانیم شهر تهران را به رتبه قابل قبول بین المللی برسانیم این در حالی است که هم اکنون از نظر رتبه های بین المللی تقریبا در همه زمینه ها در جدول آخر شهرهای بزرگ دنیا قرار داریم.

وی تاکید کرد: نقاط قوت زیادی وجود دارد که با کمک مجلس، دولت و مشارکت مردم می توانیم به نقطه دلخواه در تهران برسیم.

شهردار تهران در پاسخ به سئوال دیگری درباره میزان هزینه صورت گرفته از شهرداری تهران برای انتخابات، تاکید کرد: به یکی - دو مورد تخلفات اشاره کردم اما همه موارد را نتوانستیم کشف و نه احصا کنیم.

وی همچنین درباره تعداد افراد معرفی شده به قوه قضائیه نیز گفت: تاکنون هیچ موردی را به قوه قضائیه معرفی نکردیم. قرار بوده است در چهار، پنج مورد تخلفات صورت گرفته – از جمله موردی که امروز در شورا به آن اشاره کردم - گزارشی برای ارایه به قوه قضائیه آماده شود.

نجفی در ادامه درباره آمار واگذاری پروژه های عمرانی در شهر تهران، گفت: کمتر از ۵۰ درصد واگذاری ها از طریق مناقصه واگذار شده است و بیش از ۵۰ درصد بدون مناقصه واگذار شده است.

وی خاطر نشان کرد: اصلی ترین راه کنترل سلامت هر سیستمی شفافیت در آن سیستم است، هرگاه شاهد بودید شهرداری و هر سیستمی در کشور به سمت عدم شفافیت حرکت می کنید بدانید فسادهایی در سیستم در حال اتفاق افتادن است.

نجفی با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت قبلی شهرداری شفافیت کافی وجود نداشته است، گفت: ما باید تضمین شفافیت را برای مردم تهران ایجاد کنیم و این تضمین موجب حفظ سلامت شهرداری تهران می شود.

شهردار تهران در پاسخ به سئوال دیگری درباره نتایج عدم نظارت شورای چهارم بر فعالیت های شهرداری تهران، تصریح کرد: همین نبود نظارت کافی باعث شده است تا این همه از بدهی ها بدون نظارت شورا ایجاد شود؛ همچنین الان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه کاره مورد نیاز است.

وی گفت: از نظر نیروی انسانی در یک فاصله زمانی سه ماهه قبل و بعد از انتخابات ۹۶ حدود بیش از ۱۳ هزار نفر به جمعیت پرسنل حقوق بگیر شهرداری اضافه شده است؛ همه این موارد نشان می دهد نظارت کافی و شفافیت نبوده است. حتی اگر درباره هر کدام از این موارد از مردم تهران سوال می شده است، آنها با انجام این کارها مخالفت می کردند.

نجفی در پاسخ به سوال دیگری درباره دلیل عدم ارایه برنامه های مدیریت شهری درباره توسعه فضای سبز در این سند، گفت: در گزارش امروز درباره برنامه ها صحبت نکردیم، چرا که قرار بوده است آنچه را تحویل گرفته ایم را توضیح دهیم و سپس بگوییم از این به بعد باید روی این مبنا، برنامه های جدیدی قرار دهیم.

شهردار تهران خاطر نشان کرد :در این مدت چهار ماه در حالی که سند تحویل و تحول شهرداری را تهیه می کردیم، مقدمات تهیه برنامه سوم شهرداری را نیز در دست آماده سازی داشتیم و هم اکنون اصول کلی برنامه مشخص شده است.

وی با بیان اینکه « تفاوت سرانه فضای سبز در مناطق مختلف از جمله مواردی است که تهران را رنج می دهد» عنوان کرد: در بعضی از مناطق سرانه فضای سبز زیر چهار متر و برخی دیگر حدود ۲۵ متر مربع است که این تفاوت از نظر عدالت اجتماعی باید جبران شود. این در حالی است که در مناطق مرکزی زمین در اختیار شهرداری کم است بنابر این باید راه هایی را برای حل این مشکل پیدا کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: شهرداری می تواند از برخی اماکن عمومی برای توسعه فضای سبز استفاده کند. همچنین در نوسازی بافت فرسوده نیز بخشی از بافتی که نوسازی می کنیم را به زمین هایی برای فضای سبز یا خدمات عمومی اختصاص می دهیم و امیدوار هستیم بعد از چهار سال شرمنده مردم تهران نباشیم.

نجفی در ادامه درباره کاهش بودجه مترو در بودجه سال ۹۷ نیز گفت: به طور قطع آن چیزی که هم اکنون درباره لایحه بودجه سال ۹۷ در دست بررسی است کفاف نیازهای توسعه حمل و نقل را نمی دهد، از طرف دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خیلی به توسعه حمل و نقل عمومی علاقه مند هستند و در نطق های قبل از دستور، جلسات خصوصی و شعارهایی که مطرح می کنند همیشه از توسعه حمل و نقل عمومی صحبت می کنند؛ امیدواریم آزمونی که هم اکنون برای مجلس در تنظیم بودجه سال ۹۷ وجود دارد با موفقیت پشت سر گذاشته شده و بودجه قابل توجهی برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.

شهردار تهران تاکید کرد: بحث است رقم ۲ میلیاردتومانی برای توسعه حمل و نقل ریلی شهری در یکی از تبصره های بودجه ذکر شود که با این اقدام می توانیم با استفاده از رقم فاینانس، توسعه قابل قبولی در بخش حمل و نقل عمومی داشته باشیم. در کنار این مورد بعضی پیشنهادات وجود دارد که در کمیسیون تلفیق تصویب شده و برخی پیشنهادات است که هنوز در صحن می توانند پیشنهاد دهند و امیدوارم به نتیجه برسیم.

نجفی از ارائه گزارش کاملی درباره سه موضوع به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: گزارش اول درباره پایداری شهر تهران از نظر بحران ها به خصوص زلزله است که رئیس مجلس قول دادند در جلسه روسای سه قوه مطرح شود؛ همچنین گزارش دوم درباره آلودگی هوای شهر تهران است که در آن گزارش به صورت مشخص روشن کردیم اگر در طی پنچ سال ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد و سالیانه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تامین شود، تضمین می دهیم در سال اول ۲۲ درصد از آلودگی هوا را کم کنیم.

وی افزود: گزارش سوم درباره توسعه حمل و نقل عمومی است که ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق بودجه در مورد نظر ما است تا در کنار بودجه شهرداری و ارقامی که از طریق فاینانس می توان تامین کرد، مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته نجفی بدون بودجه و هزینه، هیچ کدام از مسایل شهر تهران قابل حل نیست و اگر نمایندگان مجلس می خواهند مشکل شهروندان تهرانی حل شود، باید یک اقدام اساسی در این زمینه انجام دهند.

شهردار تهران در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دلیل عدم ایفای نقش نظارتی خود در زمان حضور در شورای شهر، تاکید کرد: طرح تفصیلی شهر تهران از سال ۹۰ شروع شد و من در فاصله سال های ۸۶ تا ۹۲ عضو شورای شهر بودم، این در حالی است که تخلفاتی که به خصوص درباره انحراف از طرح تفصیلی رخ داده عمدتا در چهار سال ۹۲ تا ۹۶ بوده است. همچنین درباره مسایل مالی اگر میزان وام های دریافتی شهرداری از بانک شهر را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد هستیم که عمدتا در سال های ۹۲ تا ۹۶ این وام ها دریافت شده است. درباره استخدام های بی رویه نیز حتی در سه ماه آخر مدیریت شهری صورت گرفته برخی تخلفات متاسفانه در مرداد و تیر ۹۶ بوده است.

وی افزود: زمانی که من عضو شورای شهر بودم اعضای شورا ۱۵ نفر بودند که تنها سه نفر اصلاح طلب بودند؛ با این وجود ما در حد سه نفر تاثیرگذار بودیم و عملکرد شهرداری در آن دوره قابل قبول تر بود، اما در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ اتفاقاتی افتاده است که می توان مجموعه ای از اشکالات را به کار مدیریت شهری گرفت.

نجفی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «آیا درباره عدم اعلام اسامی متخلفان ملاحظات سیاسی دارید» گفت: من ملاحظات سیاسی ندارم، از یک طرف ملاحظات حقوقی دارم؛ چراکه افشای اسامی قبل از تایید در دادگاه صالحه اشکال حقوقی دارد، به این ترتیب آن ها می توانند شکایت کرده و از نظر حقوقی شهرداری را محکوم کنند. ثانیا ملاحظات اخلاقی دارم؛ در عین حال که در بعضی از موارد فساد خودمان به اطمینان کامل رسیدیم اما از نظر اخلاقی موضوع را باید به با دادگاه های صالحه ارجاع دهیم تا آنها حکم نهایی را صادر کنند.

وی افزود: بنا بر وجود این دو ملاحظه بنده هیچ گاه اسم افراد را درباره موارد فسادی که به آن ها برخورد می کنیم نخواهم آورد؛ اعضای شورای شهر می توانند اسم بیاورند و این ملاحظه خود آنها است.

شهردار تهران درباره تعداد نهادهایی که املاک شهرداری تهران به آن ها واگذاری شده نیز گفت: آن ها تنها یکی - دو نهاد نیستند؛ بلکه بسیاری از دستگاه های اجرایی، ارگان هایی که ظاهرا به عنوان خیریه و غیر انتفاعی عمل می کردند و بسیاری از نهاد های نظامی و انتظامی این املاک را دریافت کردند.

وی گفت: مجموعه ای از نهادها هستند که این املاک به آنها واگذار شده که برخی ضابطه مند بوده و برخی بدون ضابطه واگذار شده است. در این زمینه ما در مرحله اول به خود آن نهاد ابلاغ می کنیم که یا آن ملک واگذار شده را برگرداند یا به نوعی از نظر مالی آن را تصفیه حساب کنند اما اگر زیر بار نروند، اقدام قضایی می کنیم.

شهردار تهران در پایان خاطر نشان کرد: درباره یکی از اردوگاه های شهرداری که به طور موقت در اختیار یک نهاد نظامی قرار داده شده است، من به بالاترین مقام آنها نهاد نظامی نامه نوشتم و اگر ایشان ترتیب اثر ندهند، از طریق دادستان نظامی اقدام خواهیم کرد.