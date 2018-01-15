خانه عارف قزوینی تملک و احیا خواهد شد

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه منسوب به میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و تصنیف سرای نامور ایرانی در گذر صوفیان محله پنبه ریسه قزوین قرار دارد و به عنوان یک اثر متعلق به دوره قاجاریه در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.
وی افزود:بیتوجهی به نگهداری از این اثر تاریخی سبب تخریب تدریجی آن شده و هم اکنون به محلی برای نگهداری ضایعات تبدیل شده است.
درافشانی با بیان اینکه یکی از وظایف مدیریت شهری حفظ هویت شهری و تاریخی است، گفت: مرمت و احیای خانه های مشاهیر نشان دهنده توجه به فرهنگ ایرانی است و منجر به حفظ و تقویت هویت فرهنگی ما می شود.
احداث سالن تخصصی تئاتر و کافه کتاب در بوستان ملت
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از احداث سالن تخصصی تئاتر و کافه کتاب در بوستان ملت در سال آینده خبر داد.
درافشانی افزود: درصدد هستیم تا با همفکری جامعه هنرمندان ظرفیتهای استان شناسایی و قدم های مثبتی در مسیر توسعه ظرفیت های هنری استان برداشته شود و در این راستا از پتاسیل های هنرمندان استفاده خواهد شد.
وی از هنرمندان خواست تا ظرفیتهای هنری را در سطح شهر رصد و به ما پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
درافشانی همچنین به هنرمندان توصیه کرد تا مطالباتشان را پیگیری کنند و منتظر دعوت برای بیان مطالباتشان نباشند.
«ابوالقاسم عارف قزوینی» شاعر و تصنیفساز پرآوازهی قزوینی که تصنیفهای ملی و ارزشمندش همراه با موسیقی منتشر شد، عارف قزوینی یکم بهمن ماه ۱۳۱۲ در شهر همدان درگذشت و پیکرش در همان شهر و در کنار مقبرهی «ابوعلی سینا» به خاک سپرده شد.
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