هشدار سفارت کانادا در لبنان به اتباع خود درباره حملات تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سفارت کانادا در بیروت به اتباع این کشور در لبنان هشدار داد.

بر اساس این گزارش؛ سفارت کانادا در لبنان به اتباع این کشور درباره تهدیدات امنیتی و خطر حملات تروریستی در حومه جنوبی بیروت هشدار داد و از آنها خواست که در این مناطق تردد نکنند.

این هشدار یک روز پس از انفجار صیدا و چند روز پس از هشدار آمریکا به اتباعش برای سفر به لبنان داده می شود.

بیشتر ساکنان حومه جنوبی بیروت را شیعیان اختصاص می دهند.

همچنین در این مناطق چند اردوگاه فلسطینی نشین نیز وجود دارد که مهمترین آنها اردوگاه های صبرا، شاتیلا و برج البراجنه است.