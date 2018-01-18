وضعیت خشکسالی را با شفافیت به کشاورزان شرح دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، قدت اله دهقان، شامگاه چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان اظهار کرد: قدرت هایی که سر سازگاری با جمهوری اسلامی دارند، برای نقاط دارای مشکل این کشور برنامه ریزی می کنند، تا بتوانند نارضایتی مردم را از شرایط موجود افزایش دهند و برای سیستم مشکلاتی را ایجاد کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان افزود: در کشوری خشک و بیابانی قرار گرفته ایم باید این واقعیت را پذیرفته و زندگی خود را با آن تنظیم کنیم. متاسفانه در این زمان فعالیت هایی انجام شده که با واقعیات فعلی جور در نمی آید.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت و درازمدت باید یک سری فعالیت هایی انجام و در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، ادامه داد: با کشاورزانی سر و کار داریم که نسبت به وضعیت امروز و موقعیت کنونی توجیح نشده اند. همچنین مردمی که فکر می کنند آب ها پشت سدها ذخیره شده اند و قصد رهاسازی آن را نداریم ولی واقعیت اینطور نیست.

دهقان با اشاره به اینکه اگر توجیه و توضیح دادن وضع امروز برای مردم در برنامه ریزی ها لحاظ شود مردم با ما همراه خواهند شد، گفت: کافی است وضعیت را صادقانه به مردم اعلام کنیم آن وقت بخشی از پایه های امنیتی هم درست می شود و اگر این فاصله و شکاف پر شود دیگر ضد انقلابی ها نمی توانند کاری کنند.

وی تأکید کرد: با ائمه جماعت شهرستان ها نیز باید جلسه هایی ویژه ای داشته باشیم، زیرا در برخی خطبه ها به خاطر عدم اطلاع از وضعیت موجود و توجیه نشدن مردم را به تجمع حتی در مسیر سدها دعوت می کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به لزوم تشکیل هیئتی از کارشناسان و کشاورزان به منظور توجیه کشاورزان گفت: برای بررسی اینکه در تابستان می خواهیم کشت کنیم یا نه هم باید برنامه ریزی متناسبی داشته باشیم.