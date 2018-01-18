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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۷:۰۱

معاون امنیتی استانداری خوزستان؛

وضعیت خشکسالی را با شفافیت به کشاورزان شرح دهیم

وضعیت خشکسالی را با شفافیت به کشاورزان شرح دهیم

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: وضعیت خشکسالی استان را صادقانه به کشاورزان اعلام کنیم. در آن صورت بخشی از پایه های امنیتی کشور هم درست می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  قدت اله دهقان، شامگاه چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان اظهار کرد: قدرت هایی که سر سازگاری با جمهوری اسلامی دارند، برای نقاط دارای مشکل این کشور برنامه ریزی می کنند، تا بتوانند نارضایتی مردم را از شرایط موجود افزایش دهند و برای سیستم مشکلاتی را ایجاد کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان افزود: در کشوری خشک و بیابانی قرار گرفته ایم باید این واقعیت را پذیرفته و زندگی خود را با آن تنظیم کنیم. متاسفانه در این زمان فعالیت هایی انجام شده که با واقعیات فعلی جور در نمی آید.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت و درازمدت باید یک سری فعالیت هایی انجام و در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، ادامه داد: با کشاورزانی سر و کار داریم که نسبت به وضعیت امروز و موقعیت کنونی توجیح نشده اند. همچنین مردمی که فکر می کنند آب ها پشت سدها ذخیره شده اند و قصد رهاسازی آن را نداریم ولی واقعیت اینطور نیست.

دهقان با اشاره به اینکه اگر توجیه و توضیح دادن وضع امروز برای مردم در برنامه ریزی ها لحاظ شود مردم با ما همراه خواهند شد، گفت: کافی است وضعیت را صادقانه به مردم اعلام کنیم آن وقت بخشی از پایه های امنیتی هم درست می شود و اگر این فاصله و شکاف پر شود دیگر ضد انقلابی ها نمی توانند کاری کنند.

وی تأکید کرد: با ائمه جماعت شهرستان ها نیز  باید جلسه هایی ویژه ای داشته باشیم، زیرا در برخی خطبه ها به خاطر عدم اطلاع از وضعیت موجود و توجیه نشدن مردم را به تجمع حتی در مسیر سدها دعوت می کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به لزوم تشکیل هیئتی از کارشناسان و کشاورزان به منظور توجیه کشاورزان گفت: برای بررسی اینکه در تابستان می خواهیم کشت کنیم یا نه هم باید برنامه ریزی متناسبی داشته باشیم.

کد مطلب 4203116

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