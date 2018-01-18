به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنج‌شنبه در کنگره ملی «به شهادت سکوت» در دشتستان اظهار داشت: امیدوارم این کنگره نشان دهنده تاریخ تابناک مبارزات مردم دشتستان در مبارزه با استعمار باشد.

وی ابراز داشت: استان بوشهر از لحاظ جغرافیای جهان موقعیتی استراتژیک دارد، هر گاه جهان استعمار می خواست بر دولت مرکزی فشار وارد کند به بوشهر حمله می کرده و استان بوشهر را تحت فشار قرار می‌داده تا بتواند به اهداف خود برسد.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان یک منطقه مهم و راهبردی که می‌توان برای فشار بر دولت مرکزی از آن استفاده کرد همیشه تاریخ در اندیشه استعمارگران بوده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان دشتستان اظهار داشت: دشتستان قلعه استان است و تسخیرش به منزله ورود و تسخیر کل استان است و به عبارتی سقوط مرکز ایران است.

آیت‌الله صفایی بوشهری بیان داشت: مجاهدت‌های ریسعلی دلواری و دیگر مجاهدان باعث شد که انگلستان هیچ‌وقت نتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود در استان بوشهر و ایران دست یابد.

وی خاطرنشان کرد: غصنفر السلطنه و عالمان برجسته دشتستانی نگذاشتند نقشه شوم انگلیس برای سیطره بر استان و کشور محقق شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ابراز داشت: به خاطر رشادت‌های فراوان مبارزان دشتستانی و زنان لرده انگلیس نتوانست از بوشهر برای ضربه زدن به ایران استفاده کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار داشت: هنوز برخی کشورهای منطقه زیر چکمه پیدا ولی به ظاهر پنهان انگلستان هستند ولی استعمار پیر در استان بوشهر و دشتستان با مجاهدت‌ها و رشادت‌های مجاهدان نتوانست سیطره یابد و همه نقشه‌های آنها در نطفه خفه می‌شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: سابقه استان بوشهر در مبارزه با استعمار و استکبار جهانی بسیار درخشان است و حماسه‌های جاویدی از رشادت‌های مردمان این دیار در تاریخ به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به حماسه زنان لرده اظهار داشت: حماسه زنان لرده از بزرگترین وقایع تاریخ مبارزات مردم استان است که باید به ابعاد آن پرداخته شود و پیشنهاد داده‌ام که روز ۱۵ آبان که تقریبا مقارن با حماسه زنان لرده است به عنوان روز ملی مبارزه زنان با استعمار نامیده شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به مبارزات مردم دشتستان در تاریخ ایران اظهار داشت: دشتستان مایه افتخار ایران و دارای تاریخی باشکوه است و مردم این کهن دیار افتخارات زیادی در مبارزه با استعمار و استکبار به نام خود رقم زده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر در گذشته استعمار با مجاهدت‌های سرداران و عالمان بزرگ این خطه شکست خورد امروز نیز با استعمار فرا نوعش با برگزاری چنین کنگره‌هایی شکست خواهد خورد.