امام جمعه بوشهر: حماسه «زنان لرده» مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار کرد: ایجاد امید در جامعه از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است و باید اقدامات امیدآفرینی همراه با تحول اجتماعی دنبال شود.

وی با بیان اینکه هیچ گروه و جریان حق ندارد انسجام جامعه را زیر سوال ببرد افزود: تقویت وحدت و همبستگی ملی باید با جدیت دنبال شود و با پرهیز از ایجاد دوگانگی یا تفرقه در جامعه فعالیت‌ها برای انسجام ملی انجام گیرد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تصویب پنج برنامه راهبردی با تلاش‌های گسترده فعالان فرهنگی، علمی و اجتماعی استان اضافه کرد: باید با جدیت مسئله ثبت مبارزات ضد استعماری زنان لرده در تقویم ملی پیگیری شود

وی با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته برای ثبت مبارزات زنان لرده در تقویم ملی تاکید کرد:‌ زنان استان در مبارزه با استعمار نقش مهمی داشته اند و همایش ملی زنان لرده آبان ماه امسال در استان برگزار خواهد شد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ثبت حماسه زنان لرده دشتستان در فهرست میراث ناملموس ادامه داد: ثبت حماسه زنان لرزه دشتستان در تقویم به‌عنوان روز مبارزات ملی ضداستعماری زنان ایرانی در دست پیگیری است.

وی بر لزوم تلاش پژوهشگران و تاریخ‌نگاران برای مستندسازی و انتشار آثار مربوط به حماسه زنان لرده تاکید کرد و افزود: نهادهای فرهنگی باید در این زمینه حمایت های لازم را داشته باشند.