به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت روز گذشته در هتل لاله تهران برگزار شد.

محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در این برنامه گفت: ما آمادگی کامل داریم که در کنار بخش خصوصی به عنوان راهبر عمل کنیم نه دخالت گر. ما آماده ایم اگر تورهای گردشگری از چین فعال می شود حتی در حوزه مشکلات غذا با برخی از سرمایه گذاران همراهی کنیم و کمک شود که جریان توریست در مسیر عادی خود قرار گیرد.

وی گفت: در حوزه بازارایابی و تبلیغات نیز امتیازات ویژه ای قرار خواهیم داد. این اقدامات باعث می شود که ایران به عنوان بازار هدف جذاب برای مردم چین تعریف شود. الان در سازمان میراث فرهنگی برای همه کشورهای هدف میز تشکیل داده ایم. اولین میز بازار هدف نیز برای کشور عراق تشکیل شده است. ما بر اساس محصولات گردشگری برنامه ریزی می کنیم. از سوم بهمن ماه نیز سیستم راهبردهای توسعه گردشگری راه اندازی می شود تا صاحبنظران بتوانند شرایطی که لازم است را پیشنهاد کنند. ما در حوزه روش های بازاریابی و تبلیغات تغییرات اساسی داریم. همچنین درباره نحوه نفوذ در بازارهای هدف برنامه های ویژه ای پیش بینی شده است. ما پیشنهادات را رصد و اشتراکات را در برنامه ها اعمال می کنیم و هر شخصی که پیشنهاد داده را وارد عرصه خواهیم کرد.

محب خدایی تصریح کرد: اگرچه ما اعلام کرده ایم که نزدیک به ۵ میلیون گردشگر خارجی داریم اما همین الان بدون توسعه می توانیم میزبان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گردشگر دیگر نیز باشیم. همین امروز ما ظرفیت افزایش ۲ میلیون گردشگر با ضریب اشغال ۸۰ درصد را داریم.

معاون گردشگری کشور افزود: امیدوارم کسانی که آمادگی تعریف تور را دارند سعی کنند در یک سفر برخی جاذبه‌های گردشگری را نشان دهند. اکنون تورهای گردشگری به سمت ایران شهرهای کرمان، یزد، اصفهان و تهران را با هم تعریف می کنند. ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که یک گردشگر چند سال بعد هم دوباره به ایران سفر کرده و شهرهای گردشگری دیگر را در سفرهای بعدی خود ببیند.