بهگزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه از دیروز شنبه ۳۰ دی آغاز شده و تا پایان هفته جاری ادامه دارد.
این نمایشگاه آثار هنرمندان و زنان سوزندوز است که با هدف شناسایی استعدادهای جدید و تقویت این هنر در بین هنرمندان سوزندوز برگزار شده است.
نخستین نمایشگاه تخصصی سرمهدوزی با همکاری معاونت صنایعدستی سازمان میراثفرهنگی و با نظارت استادان سوزندوزی مانند شهین ابراهیمزاده پزشکی، مریم فامیل سماک جلالی و فاطمه سیدی برگزار میشود.
علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری به ساختمان مرکزی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری واقع در خیابان آزادی نرسیده به بزرگراه یادگار امام مراجعه کنند.
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