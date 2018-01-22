به‌گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه از دیروز شنبه ۳۰ دی آغاز شده و تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

این نمایشگاه آثار هنرمندان و زنان سوزن‌دوز است که با هدف شناسایی استعدادهای جدید و تقویت این هنر در بین هنرمندان سوزن‌دوز برگزار شده است.

نخستین نمایشگاه تخصصی سرمه‌دوزی با همکاری معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی و با نظارت استادان سوزن‌دوزی مانند شهین ابراهیم‌زاده پزشکی، مریم فامیل سماک جلالی و فاطمه سیدی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری به ساختمان مرکزی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری واقع در خیابان آزادی نرسیده به بزرگراه یادگار امام مراجعه کنند.