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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

رونمایی از تست گریم سریال «خانه مادری» شبکه امید

رونمایی از تست گریم سریال «خانه مادری» شبکه امید

تست گریم بازیگران سریال «خانه مادری» که از شبکه امید پخش می شود، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «خانه مادری» اولین سریال شبکه امید است که با مشارکت با شبکه کرمان به کارگردانی امین و علی امانی با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.

داستان این مجموعه در مورد مادری به نام آذربانوست (زهرا سعیدی) که بعد از شهادت فرزندش در ١٦ سالگی از کرمان به تهران سفر کرده و پس از فوت همسرش مجدد به کرمان و خانه مادریشان بازمی گردد.

در «خانه مادری» شخصی به نام عمو کریم (مهدی صباغی) به همراه خانواده اش سال هاست به عنوان سرایدار زندگی می کنند که با ورود آذربانو اتفاق هایی رقم می خورد.

این سریال ٢٦ قسمت ٤٠ دقیقه ای است و از اول نوروز ٩٧ از شبکه کرمان و شبکه سراسری امید پخش خواهد شد.

بازیگران «خانه مادری» عبارت است از زهرا سعیدی، مهدی صباغی، بهراد خرازی، شهروز ابراهیمی، ساناز سماواتی، سارا احمدیان، یدالله شادمانی، حمید غیاث، حمید دلسوزی، حسن همتی، زهرا مرادی، عباس سلطانی، سهیل مینایی، مینا اخوان، محمود رضایی مهر و...

عوامل این سریال تهیه کنندگان و کارگردانان امین امانی و علی امانی، نویسنده: محمد نداف، مدیر تصویربرداری مجید طرقی، تصویربردار هادی درزی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی آشتیانی، طراح گریم هانی گلشاهی، طراح صحنه و لباس امین امانی، صدابردار مجید حسینی نسب، مدیر تولید حسین امانی، جانشین تولید محمود رضایی، تدوین و صداگذاری حامد بردبار، ناظر کیفی محمود رضا منتظری هستند.

کد مطلب 4209155
عطیه موذن

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