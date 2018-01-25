۸۰ نقطه از فضاهای بی دفاع شهری در شرق تهران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با اشاره به اینکه با توسعه فضاهای شهری با دو معضل افزایش فضاهای جدید شهری و فرسوده شدن فضاهای قبلی مواجه هستیم، اظهار داشت: ما در کلانشهرها با رشد این دو عرصه لاجرم با پدیده‌های جدیدی تحت عنوان فضاهای بی دفاع شهری مواجه می‌شویم.

وی افزود: فضاهای بی دفاع شهری از جمله فضاهایی هستند که به دلیل ویژگی های کالبدی و اجتماعی، فرصت بزهکاری و خشونت در آنها بوده که می بایست با نظارت و بررسی کارشناسی درمدیریت شهری به آنها توجه ویژه ای شود.

شهردار منطقه ۷ با اشاره به ساماندهی ۳۰ نقطه از فضاهای بی دفاع شهری منطقه، تاکید کرد: اتوبان شهید صیاد شیرازی، خیابان سبلان جنوبی تقاطع تهران نو، خیابان شهید مدنی تقاطع اتوبان امام علی (ع)، بوستان آزادگان، بوستان شهدای صباغچی و میدان نامجو روبروی سینما کوچ تنها بخشی از نقاط بی دفاع شهری در این منطقه هستند که ساماندهی این اماکن در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: فضاهای بی دفاع شهری به آن دسته از ساختارهای اماکن و المان‌های شهری گفته می‌شود که به دلیل برخورداری از ویژگی‌های نامناسب فیزیکی شرایط برای بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی و جرایم فراهم می‌کند.

حاجوی عنوان کرد: در این راستا می‌توان از دیوار یا ساختمان نیمه مخروبه در بافت فرسوده، پل عابر پیاده و زیرگذر، ساختمان جدیدالاحداث نیمه تمام ، دالان‌ها و معابر، کانال‌های آب، انهار، پارک‌ها و بوستان‌های فاقد نور مناسب، پارکینگ‌های حجیم، کنج‌ها و عقب نشینی ساختمان‌ها و نهایتا نقاط غیر قابل دید پل‌های عریض را از جمله نقاط بی دفاع شهری تلقی کرد.

وی با اشاره به اینکه پدیده ایجاد فضاهای بی دفاع شهری به دلیل پویا و زنده بودن شهر هر روز در حال توسعه است، اضافه کرد: ما دائماً با تولد فضاهای بی دفاع جدید مواجه هستیم و چنانچه ساز و کار دقیقی برای این امر نداشته ‌باشیم با مشکلات جدی در آینده روبرو خواهیم شد.