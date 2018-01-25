احادیث اهل بیت عقل منفصل انسان است/ تاثیرات نهج البلاغه بر زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه اولین دوره آموزشی تربیت مربی نهج البلاغه به همت موسسه احیای فرهنگ نهج البلاغه با همکاری معاونت قرآن وعترت وزارت ارشاد در خانه اندیشمندان علوم انسانی صبح امروز برگزار شد.

در ابتدای این مراسم قاسمی معاون خانه اندیشمندان علوم انسانی با اظهار خوشحالی از میزبانی این جلسات در این مکان اظهار امیدواری کرد: احیای فرهنگ نهج البلاغه بتواند در جامعه موثر باشد.

وی با تشکر و قدردانی از همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راه افزود: بسیار خوشحالم که خانه اندیشمندان علوم انسانی نقشی در این خصوص ایفا کرد که امیدوارم مورد قبول مولایمان حضرت علی (ع) قرار گیرد.

قاسمی افزود: علیرغم اینکه در سال های گذشته به ویژه در دوره جمهوری اسلامی در حوزه قران و عترت و نهج البلاغه تلاش هایی انجام شده اما واقعیت این است که جامعه نیاز دارد دوباره به این آموزه ها برگردیم و این آموزه ها گفتمان جمهوری اسلامی را به وجود آورد که تلاش کرد عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی و معنویت در جامعه ایجاد شود. دغدغه عدالت اجتماعی دغدغه ای است که می توان از آبشخور آموزه های دینی از آن استفاده کرد. حتی دغدغه آزادی که امروز بسیار وجود دارد هم در این آموزه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در ادامه حسین استادولی مترجم قرآن و نهج البلاغه با بیان اینکه آشنایی با کلام معصوم باعث می شود یک عقل منفصل در شخص ایجاد شود گفت: احادیث اهل بیت عقل منفصل انسان است و عقل مجدد است که از خارج به انسان کمک می رساند لذا کسی که با این احادیث آشنا شود از لحاظ تجربی خیلی پیش است نسبت به کسانی که با این احادیث آشنا نیستند. به ویژه آشنایی با احادیث ائمه معصومی که مسئولیت اجتماعی و سیاسی هم داشتند. ویژگی امام علی (ع) در میان ائمه این است که پنج سال حکومت کرده و آنچه ائمه در مورد سیاست و حکومت فرموده اند، امام علی (ع) عملا با آن درگیر بوده است و مطالبی که در نهج البلاغه آمده مطالبی است که با تمام وجود احساس و درک می شود و یک سلسله تئوری نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: این مطلب درک شده که نهج البلاغه تاثیر بیشتری از کتب روایی دیگر دارد. از این جهت که امام علی (ع) مسئولیت اجتماعی و سیاسی داشته اند و مطالب آن بسیار ملموس تر است. نهج البلاغه فرمایشات امیرالمومنین (ع) است که سیدرضی آن را جمع آوری کرده و کسی که آن را ترتیلی و موضوعی مطالعه کند می تواند در زمینه اسلام مطالعه خوبی داشته باشد.

استادولی در ادامه با اشاره به نقش مسئولان برای ترویج نهج البلاغه در جامعه گفت:مسئولان باید این راه را ادامه دهند و فقط در برهه ای از زمان نباشد بحمدالله درباره قران تاکنون فعالیت های زیادی انجام شده که در یک شاخه از جمله قرائت قران بوده است ولی باید به شاخه های دیگر هم پرداخته شود. اما درباره عترت فعالیت های زیادی شده و کتاب هایی در خصوص احادیث منتشر شده و فعالیت هایی همچون همین کلاس های نهج البلاغه باید از سوی مسئولان تشویق شود و ادامه پیدا کند. همچنین معلمان باید این کلاس ها را جدی بگیرند و درباره هر موضوعی که می خواهند صحبت کنند از قبل تحقیق داشته باشند. کسی که می خواهد مسلمان مبلغ باشد باید مطالعه و تحقیق کند تا بتواند برای اسلام تبلیغ کند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمدرضا حشمتی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این کلاس ها گفت: گام اول در این راه به خوبی برداشته شد و گام های بعدی باید با اساتیدی که در این دوره ها مربی می شوند برداشته شود و این کار در اقصی نقاط کشور انجام می شد که در تهران هم صورت گرفت و اثرات آن را در سایر نقاط تهران شاهد خواهیم بود.

وی افزود: آنچه از قرآن و نهج البلاغه به جامعه منتقل می کنیم می تواند تاثیرگذار روی اخلاق و فرهنگ مردم در جامعه باشد و مهمتر از آن عمل کردن به این معرفت و علم و دانشی است که کسب می کنیم. بسیار مهم است که این تعلیمات را در زندگی خود تجلی بخشیم و به آن عمل کنیم. مجموعه قرآن و نهج البلاغه برای حاکمان و مجموعه اجرایی کشور وضع شده تا مردم و کسانی که مسئولیتی درجامعه دارند از آن استفاده کنند و باید دید چقدر نهج البلاغه در امور مدیریتی کشور و در میان مسئولان نقش دارد. متاسفانه بسیار کم دیده می شود که کسی برنامه اش را بر اساس این آموزه ها ریخته و به آن عمل کند. این فرهنگ باید در حوزه مردم، مسئولین، برنامه ریزی ها، مجلس، قوه قضاییه و همه جامعه ما نفوذ کند و امیدوارم با برگزاری این دوره ها فرهنگ علوی بتواند در جامعه به خوبی ایفا شود.

در ادامه این مراسم علیقلی مدیر موسسه احیای نهج البلاغه به برگزاری این دوره های آموزشی در این موسسه اشاره کرد و افزود: در اولین دوره حدود ۴۰۰ نفر برای شرکت در این کلاس ها ثبت نام کردند در حالی که هدف ما تربیت ۸۰ نفر بود که با اصرار زیاد خواهران و برادران ۱۲۰ نفر از این عزیزان را پذیرفتیم که از حوزه علمیه و دانشگاه ها بودند. به طور کلی هدف از برگزاری این دوره آشنایی با روش علمی نهج البلاغه است و معمولا در کلاس های نهج البلاغه روش ندارند، ما روش آشنایی با نهج البلاغه و روش تدریس نهج البلاغه را در این کلاس ها آموزش دادیم که با روش مطالعه، تدریس و تحقیق و آشنایی با متن خوانی و متن شناسی نهج البلاغه و در نتیجه سبک علوی در جامعه آشنا شوند.

وی تاکید کرد: تربیت معلمان آگاه و انقلابی از هدف های اصلی ما بوده است، حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند کتاب انقلاب اسلامی ما نهج البلاغه است از این رو برای احیای فرهنگ نهج البلاغه و رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی باید آن را مدنظر قرار دهیم. برای اینکه ادامه دهنده راه شهدا و انقلاب باشیم باید بتوانیم در جامعه فرهنگ علوی را گسترش دهیم که به یاری معاونت قران وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دوره ها اجرایی شد.

علیقلی افزود: این دوره در چهار ترم به مدت ۹۸ ساعت آموزشی به صورت حضوری و ۴۰ ساعت غیرحضوری برگزار شد که حاصل آن ۸۰ مقاله علمی بود که به زودی این مقالات چاپ می شوند. طی برنامه ریزی هایی که انجام شده در ۲۲ منطقه تهران کلاس های نهج البلاغه برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه پایان بهمن یا اوایل اسفند اولین کاروان نهج البلاغه به زیارت امیرالمونین (ع) خواهند رفت، گفت: برنامه بعدی ما راه اندازی انجمن نهج البلاغه پژوهان است که اکنون حدود ۲۰۰ مربی نهج البلاغه داریم که ان شاءالله در یک برنامه پنج ساله ۵ هزار مربی نهج البلاغه پرورش خواهیم داد که در کشور فعالیت کرده و این حرکت انقلابی را در جامعه ترویج کنند.

در پایان این مراسم از تندیس اولین دوره نهج البلاغه در شهر تهران رونمایی شد و لوح های تقدیر به برگزیدگان این دوره ها و کارت های مربیگری دانش آموختگان از سوی موسسه احیای نهج البلاغه اهدا شد.