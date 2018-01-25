طرح تحول سلامت را با اختصاص منابع سال ۹۳ حفظ می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی افزود: تجربه ۵۰ سال اخیر کشور نشان می دهد که خیریه ها، بیمه های خصوصی و تکمیلی ۷ تا ۹ درصد از هزینه های سلامت را تامین می کنند.

وی گفت: ۹۰ تا ۹۲ درصد از بودجه سلامت از دو منبع اصلی بیمه ها و دولت و همچنین پرداختی از جیب مردم تامین می شود.

حریرچی ادامه داد: متاسفانه اقتصاد سلامت با بیماری های مزمنی روبرو بوده به گونه ای که ۱۰ سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت، مجموع پرداختی دولت و بیمه ها، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. بنابراین مردم باید ۵۰ تا ۵۸ درصد از هزینه های سلامت را از جیب پرداخت می کردند در حالی که تجربه جهانی این شاخص، میانگین پرداختی مردم از جیب باید ۱۸ تا ۲۴ درصد است و اگر بیشتر از این باشد، مردم با هزینه های کمرشکن و فقرزای حوزه سلامت روبرو می شوند.

وی گفت: برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر، سهم مجموع دولت و بیمه ها که حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافت.

حریرچی افزود: پرداختی از جیب مردم در سه سال اخیر به حدود ۳۷.۷ درصد تا ۳۸.۷ کاهش یافته است.

وی گفت: هدف قانون گذار در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، کاهش پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد بوده که در قانون برنامه ششم توسعه این شاخص باید به ۲۵ درصد برسد بنابراین برای تحقق این امر، پیش بینی شده که سهم دولت و بیمه ها به ۶۰ تا ۶۲.۵ درصد افزایش یابد.

حریرچی ادامه داد: منابع جاری وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی ۹۷، فقط ۶.۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بودجه سازمان بیمه سلامت هم رشد چندانی نداشته گرچه قول هایی در کمیسیون تلفیق داده شده است.

حریرچی ادامه داد: امیدواریم با تعهدی که دولت و بیمه ها دادند بتوانیم پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم و اجرای آن مستلزم حمایت دولت و بیمه ها و نیز مدیریت منابع حوزه سلامت است.

وی گفت: بر اساس اعلام رسمی مرکز ملی آمار ایران، هزینه های سلامت در سال ۹۴ حدود ۱۰۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده اما باید توجه داشته باشیم که این ارقام با لحاظ کردن میزان تورم اعلام شده است.

حریرچی اظهارداشت: باید در کنار کاهش پرداختی از جیب مردم به دستاوردهای بزرگی که در این زمینه به دست آمده توجه داشته باشیم.

وی گفت: در دولت یازدهم و در طول ۴ سال، ۲۴ هزار تخت بیمارستانی به اندازه یک چهارم کل تخت های بیمارستانی کشور، ساخته شد.

حریرچی افزود: با توجه به تغییر هرم سنی جمعیت، هزینه های حوزه سلامت، سالانه ۳ تا ۵ درصد افزایش می یابد.

وی گفت: برای اصلاح نظام سلامت، چاره ای نداریم جز اینکه تولیت وزارت بهداشت را تقویت کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه در حوزه سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم، باید نقش و مشارکت دولت و بیمه ها افزایش یابد و بسته های خدمات سلامت نیز کنترل شوند.

وی ادامه داد: بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، بدترین نوع پرداختی در نظام سلامت، پرداخت از جیب مردم است.

حریرچی افزود: همین جا اعلام می کنیم که اگر همان منابع سال ۹۳ را به رغم تورم موجود به طور کامل به وزارت بهداشت اختصاص داده شود، قادریم که دستاوردهای طرح تحول سلامت را حفظ کنیم.

وی گفت: با توجه به حمایت رئیس جمهوری و رئیس مجلس و در صورت اختصاص منابع پایدار به حوزه سلامت در سال های آینده اجازه نمی دهیم که خدشه ای به خدمات ارائه شده و طرح تحول سلامت وارد شود.