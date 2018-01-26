تام کروز عنوان ماموریت غیرممکن جدیدش را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تام کروز در اینستاگرام اعلام کرد قسمت ششم «ماموریت غیرممکن» با عنوان «فال‌اوت» اکران می‌شود.

کارگردان فیلم گفته است این کلمه دو معنی دارد: هم به معنی پخش شدن مواد رادیواکتیو بعد از انفجار اتمی است و هم به عواقب منفی کاری بعد از تمام شدنش اطلاق می‌شود. اینجا نیز منظور کارگردان هر دو مورد بوده است و در فیلم هم تهدید انفجار اتمی هست و هم این که این تهدید نتیجه کارهای گذشته شخصیت اصلی بوده است.

کروز با دو پست اینستاگرامی هم این عنوان را افشا کرد و هم تصویری از بدل‌کاری‌هایی را که خودش انجام داده ارایه کرد که در آن از یک طرف هلیکوپتر آویزان است.

پارامونت «ماموریت غیرممکن: -فال‌اوت» را ۲۷ جولای ۲۰۱۸ روی پرده‌های نقره‌ای می‌فرستد.

ماه آگوست تام کروز برای انجام یکی از صحنه‌های اکشن فیلم که خودش انجام آن را برعهده گرفته بود و هنگام پریدن از روی دو ساختمان بلند در لندن مصدوم شد.

کریستوفر مک کوایر کارگردان فیلم گفت او زاویه پریدن را کمی آن طرف‌تر گرفته بود و در چهارمین برداشت به دیوار برخورد کرد و قوزک پایش شکست. فیلمبرداری فیلم تا زمان بهبود جراحت کروز به تعویق افتاد.

در قسمت ششم «ماموریت غیرممکن» هنری کویل، ربکا فرگوسون، آنجلا بست و آلک بالدوین بازی می‌کنند.