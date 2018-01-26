برنامه اجرای نمایشی از وودی آلن در برادوی خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در حالی که قرار بود نمایشی با اقتباس از فیلم «گلوله‌ها بر فراز برادوی» وودی آلن در برادوی به صحنه برود، این برنامه لغو شد و جای خود را به کمدی موزیکالی از دوران جز با عنوان «اسکورت خواب‌آلود» داد.

قرار بود اقتباس از فیلم «گلوله‌ها بر فراز برادوی» که سال ۱۹۹۴ ساخته شده از سوی گروه «گوداسپید موزیکال» در برادوی روی صحنه برود.

این سازمان غیرانتفاعی اعلام کرد این نمایش که قرار بود به کارگردانی گوردون گرین‌برگ از سپتامبر ۲۰۱۸ روی صحنه برود، لغو شده است.

گفته شده پس از صحبت‌هایی که اعضای این انجمن، کارمندان و هنرمندان با یکدیگر داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که باید جلوی تولید این نمایش گرفته شود.

در بیانیه‌ای که به این منظور منتشر شده به موضوع آزار جنسی که به تازگی با شدت و جدیت علیه وودی آلن مطرح شده اشاره شده است و با تاکید بر گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته شده وضع بدتر هم شده است.

اواخر سپتامبر ۲۰۱۷ این گروه اعلام کرده بود قصد دارد اثری از وودی آلن را روی صحنه ببرد اما اندکی بعد ماجرای هاروی واینستین مطرح شد و به دنبال آن دیلن فارو دخترخوانده وودی آلن بار دیگر اتهامات خودش را علیه پدرخوانده‌اش مطرح کرد. مصاحبه تلویزیونی وی که هفته پیش روی آنتن رفت کار را برای وودی آلن بدتر از همیشه کرد.

به تازگی ماریون کوتیار بازیگر فرانسوی نیز کار با وودی آلن را عجیب خوانده و گفته بود سوال‌هایی دارد که اگر بار دیگر وودی آلن را ببیند مطرح خواهد کرد.

«گلوله‌ها بر فراز برادوی» با بازی جان کیوسک، دایان ویست، جنیفر تیلی، جیم برودبنت، دبی مازار و جک واردن، فیلمی در ژانر کمدی، جنایی و عاشقانه به کارگردانی وودی آلن محصول سال ۱۹۹۴ است.