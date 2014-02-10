وودی آلن اتهام تجاوزش را رد کرد

وی در این نامه همسر سابقش، میا فارو، را عامل نشر چنین شایعاتی خواند.



هفته گذشته دیلان فارو، دختر خوانده بیست و هشت ساله وودی آلن با انتشار مطلبی در وبلاگ نیویورک تایمز مدعی شده بود که در کودکی توسط وودی آلن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. وی که با نامی دیگر در فلوریدا اقامت می کند گفته بود که به روشنی آزار و اذیت های پدر خوانده اش را به یاد می آورد.



شایعه تجاوز وودی آلن به دختر خوانده اش نخستین بار در سال 1992 هنگام دعوی حقوقی وی و همسرش بر سر حضانت فرزندانشان منتشر شد.



در جریان این دعوی یک مقام قضای گفته بود که مدارک کافی برای تعقیب وودی آلن در دست دارد اما با توجه به روحیات شکننده کودک خردسال از افشای آن خودداری می کند.



اتهام علیه وودی آلن زمانی مطرح شد که وی به دلیل موفقیت فیلم «یاسمن آبی» بار دیگر مورد توجه مطبوعات قرار گرفت.