به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل کین بازیگر سرشناس سینمای بریتانیا و جهان که جایزه اسکار را برای بازی در فیلم «هانا و خواهرانش» ساخته وودی آلن دریافت کرده، اعلام کرد دیگر با این کارگردان همکاری نخواهد کرد.

این بازیگر در مصاحبه‌ای با گاردین گفت از آنچه درباره وودی آلن و دخترخوانده‌اش دیلن فارو شنیده بهت‌زده شده است.

کین افزود: من از اعضای قدیمی «انجمن ملی حمایت از کودکان در برابر خشونت» هستم و دیدگاه‌هایی خیلی خیلی جدی درباره چنین مسایلی دارم و با اینکه وودی را خیلی دوست دارم و دوران عالی‌ای را با او گذراندم نمی‌توانم به این مسایل بی‌تفاوت باشم. حتی من بودم که او را به میا (میا فارو که بعدا همسر آلن شد) معرفی کردم. من از کار کردن با او پشیمان نیستم، چون این کار را در بی‌گناهی کامل انجام دادم، اما دیگر با او همکاری نمی‌کنم.

سال ۲۰۱۰ کین در صحبتی با دیلی تلگراف گفته بود: من کاملا نسبت به مساله کودک آزاری متعصب هستم. اگر قرار است برای حمایت از کودکان کسی را اعدام کنید من با شما هستم. اصلا خودم دسته اعدام را می‌کشم. من از چنین افرادی متنفرم.

وودی آلن در برابر ادعای دخترخوانده‌اش مبنی بر این که در کودکی او را آزار داده، گفته است تحقیقاتی که در همان زمان انجام شد بی‌گناهی وی را اثبات کرد و وی هرگز متهم نشد.

وی در بیانیه‌ای که ماه ژانویه امسال منتشر کرد نیز گفت: این مساله مربوط به ربع قرن پیش است و من همان‌زمان بی‌گناه تشخیص داده شدم و موضوع در دو کلینیک سوء‌استفاده جنسی ییل و سازمان رفاه خانواده نیویورک به طور کامل بررسی شد و پس از چند ماه بررسی به طور مستقل به این نتیجه رسیدند که هیچ رفتار نامناسبی صورت نگرفته است.

با این حال تاکنون گروهی از بازیگران و همکاران وودی آلن در فیلم‌های مختلف او اعلام کرده‌اند دیگر با وی همکاری نخواهند کرد. گرتا گرویگ، میرا سوروینو، تیموتی شالامه، کالین فرث و ربکا هال از جمله آنها بوده‌اند. در عین حال آلک بالدوین و دایان کیتون همواره از وی برابر این ادعا دفاع کرده‌اند.