برگزاری آئین افتتاحیه رقابتهای فوتسال دهه فجر کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد شنبه شب در آئین افتتاحیه این مسابقات گفت:در راستای توسعه ورزش قهرمانی استان، شناسایی ورزشکاران توانمند برای بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا انجام شده است.

سید محمد تقی علوی افزود: با پیگیری و تلاش برای موفقیت ورزشکاران استان، برنامه ریزی هایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هدفگذاری شده است.

علوی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال دهه فجر خاطرنشان کرد: به مناسب دهه مبارک فجر موقعیتی ایجاد شد که دوست داران ورزش و بخصوص علاقمندان ورزش فوتسال، شور و نشاط جدیدی را به وجود بیاورند که امید است از چنین ظرفیت هایی برای استعداد یابی و توسعه ورزش استفاده شود.

علوی گفت: امید است اداره کل ورزش و جوانان با سیاست گذاری های خود، قهرمانانی در سطح مسابقات ملی و فراملی، آسیایی و جهانی معرفی کند.

در ادامه این آئین رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج گفت: این مسابقات به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود و توسعه ورزش برای افزایش نشاط و سلامتی در جامعه مورد تاکید است.

هدایت اکبری افزود: شورای اسلامی شهر یاسوج و شهرداری، با توجه به رسالتی که دارند در راستای توسعه مباحث فرهنگ و ورزش، سالن را در اختیار ورزش و جوانان استان قرار دادند و پنج میلیون تومان نیز برای روشنایی و آماده سازی سالن هزینه شده است.

اکبری با بیان اینکه بحت ورزش، تنها بحث قهرمانی نیست، ابراز داشت: تنها نباید به دنبال قهرمانی باشیم و باید یک تیم قهرمان باشیم و شیوه و منش قهرمانی در ما وجود داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج هدف اولیه ورزش را سلامتی دانست و گفت: در ورزش حرفه ای نگاه و هدف قهرمانی است و در چنین مسابقاتی که در مناسبت های مختلف برگزار می شود، هدف رعایت منش قهرمانی و پهلوانی است.

اکبری از هدفگذاری برگزاری جامی دیگر در قالب دهه فجر توسط شهرداری یاسوج و با حضور ۱۲ تیم خبر داد و گفت: تزریق اخلاق ورزشی به حوزه های مختلف در توسعه و رشد ورزشی و سلامت جامعه نقش موثری دارد.

وی افزود: اولین مورد مهم در این حوزه نیز اخلاق ورزشی و پهلوانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی به رقابت خواهند پرداخت.