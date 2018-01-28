مطالعه ژنوم و تشخیص بیماری های سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر محمد کمالی در اولین نشست عملیاتی کوهورت «از میانسالی تا سالمندی ایران» گفت: مطالعه ژنوم و شناسایی و تشخیص بیماری های سالمندان در این کوهورت انجام می شود و تفاوت بین این تحقیق ملی و پژوهش هایی انجام شده ، مربوط به همین بخش از کوهورت است.

کمالی در این نشست که با حضور مسئولان اداره کل سلامت شهرداری تهران و پژوهشکده بنیاد جانبازان و امور ایثارگران و معاونان و اعضای هیات علمی گروه و مرکز سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، افزود: طرح شورای ملی سالمندی برای اولین بار در کشور، با تدوین برنامه سوم توسعه طی سالهای ۷۱ و ۷۲ ، بعنوان یک سند بالادستی مطرح شد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع سالمندی پیش از هر اتفاق خاصی در این خصوص ، اظهارداشت: در اجرای کوهورت «میانسالی تا سالمندی» باید از ظرفیت های سازمان بهزیستی که این قشر عظیم را مورد حمایت قرار می دهد، استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی درباره جمعیت مورد مطالعه این پروژه ملی نیز تاکید کرد: باید جمعیتی انتخاب شود که بتواند معرف این قشر باشد، ضمن آنکه روش جمع آوری اطلاعات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اعتبار لازم برای اجرای طرح باید مشخص باشد و فاصله زمانی برای بررسی اطلاعات سالمندان سالم، کاهش یافته و هر سال، نسبت به این مهم توجه شود.

کمالی افزود: با توجه به تفاوت این پروژه ارزشمند با دیگر تحقیقات انجام شده در کشور، امیدوارم در اجرای این کوهورت ، از پتانسیل تمامی نهادهای ملی استفاده کنیم.

در پایان این نشست، با توجه به اظهارنظرها و پیشنهادهای شرکت کنندگان و اعضای هیات علمی گروه و مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مقرر شد تا ظرف دو هفته آینده، پرسشنامه های تهیه شده مورد بررسی اعضای هیات علمی قرار بگیرد و نظرهای اصلاحی و تکمیلی روی آنها اعمال شود.

دکتر احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی نیز با اشاره به سابقه شکل گیری کوهورت از سه سال پیش، گفت: با توجه به توانایی علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اجرای این پروژه بزرگ ملی، به این دانشگاه سپرده شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون طرح ها و پرسشنامه های آن آماده شده است و امیدواریم مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در اجرای این کوهورت مشارکت داشته باشند تا با جمع آوری اطلاعات ، تمامی مراکز علمی کل کشور بتوانند از آن بهره مند شوند.

دلبری با اشاره به بررسی کوهورت های انجام شده در کشورهای مختلف دنیا، افزود: از میان تحقیقات انجام شده، کهورت میانسالی تا سالمندی کشور کانادا بعنوان نمونه انتخاب شد که البته حجم زیادی از اطلاعات مربوط به پرسشنامه آن کشور، بومی سازی شد و مطابق با فرهنگ و شرایط زندگی ما ایرانیان ، تغییر کرد.

وی افزود: هم اکنون ۳۰ درصد کل سالمندان کشور ، تقریبا تنها زندگی می کنند که ۴۹ درصد آنان را زنان سالمند تشکیل می دهند. ۱۴ هزار نفز از سالمندان در مراکز سازمان بهزیستی کشور نگهداری می شوند و ۷۰ هزار سالمند نیز از طریق کانون های سالمندی شهرداری ها، مشغول فعالیت هستند.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی از اهداف اختصاصی ، پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کهورت میانسالی تا سالمندی ، روش اجرای طرح ، شاخص های ورود به طرح ، عوامل اجرایی در مرکز کوهورت میانسالی تا سالمندی ایران گفت و تاکید کرد: این طرح صرفا تحقیقاتی نخواهد بود و مراجعان خود را رها نمی کند، بر وضعیت آنان نظارت خواهد داشت و راهنمایی های لازم برای حفظ و ارتقای سلامتی این افراد را ارائه می دهد.