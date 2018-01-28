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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی  خبر داد؛

پیگیری برای حل مشکل واحدهای تولیدی خراسان رضوی

پیگیری برای حل مشکل واحدهای تولیدی خراسان رضوی

مشهد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی  از پیگیری برای حل مشکل واحدهای تولیدی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق پیگیری های انجام شده در سه ماهه سوم امسال مشکل تعدادی از واحدهای تولیدی خراسان رضوی برطرف شده است.

وی افزود: در اجرای دستورالعمل ابلاغی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، اقدامات ویژه ای در راستای حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی انجام گرفته است.

 رئیس شورای قضایی تاکید کرد: سرمایه گذاری سالم و مشروع در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد و رفع موانع سرمایه گذاری از راهبردهای مهم قوه قضائیه است. 

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: در سه ماهه سوم امسال کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع با برگزاری ۴۰ جلسه و انجام ۱۴۲ بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان های چناران، فریمان، طرقبه شاندیز، نیشابور، قوچان، گناباد و شهرک صنعتی مشهد و صدور ۷۰ مصوبه در راستای حل مشکل واحدهای تولیدی، موانع و مشکلات پیش روی ۵۹ واحد تولیدی را مرتفع ساخته است.

مظفری خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رهنمودهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده مطلوب از ظرفیت های دادگستری خراسان رضوی در تحقق سیاست های مذکور و انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های مختلف در راستای امنیت سرمایه گذاری رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی تاکید داریم.

کد مطلب 4212536

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