پیگیری برای حل مشکل واحدهای تولیدی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق پیگیری های انجام شده در سه ماهه سوم امسال مشکل تعدادی از واحدهای تولیدی خراسان رضوی برطرف شده است.

وی افزود: در اجرای دستورالعمل ابلاغی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، اقدامات ویژه ای در راستای حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی انجام گرفته است.

رئیس شورای قضایی تاکید کرد: سرمایه گذاری سالم و مشروع در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد و رفع موانع سرمایه گذاری از راهبردهای مهم قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: در سه ماهه سوم امسال کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع با برگزاری ۴۰ جلسه و انجام ۱۴۲ بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان های چناران، فریمان، طرقبه شاندیز، نیشابور، قوچان، گناباد و شهرک صنعتی مشهد و صدور ۷۰ مصوبه در راستای حل مشکل واحدهای تولیدی، موانع و مشکلات پیش روی ۵۹ واحد تولیدی را مرتفع ساخته است.

مظفری خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رهنمودهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده مطلوب از ظرفیت های دادگستری خراسان رضوی در تحقق سیاست های مذکور و انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های مختلف در راستای امنیت سرمایه گذاری رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی تاکید داریم.