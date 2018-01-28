شورای تامین وظیفه ۱۵ ساله خود را فراموش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و یکمین جلسه شورا بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان" مورد بررسی قرار گرفت.

هیئت تطبیق ۳ ایراد به این مصوبه را وارد دانسته که عبارتند از موارد زیر:

۱- براساس بند ۵ آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوبه ۳۱ شهریور ۸۱ هیئت وزیران، تعیین محل برگزاری تجمعات بر عهده شورای تامین است.

۲- با عنایت به اینکه مصوبه فوق بین تجمعات اعتراضی یا امور سیاسی تفکیک قائل نشده است و بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد ۷۵ صراحتا چنین ظرفیتی را به امور اجتماعی با سیاسی قائل نیست، بنابراین نسبت به تجمعات اعتراضی غیرقانونی به این شکل نمی‌تواند پاسخگو باشد.

۳- طبق مقررات و وفق بند ۶ ماده ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تجمع و تشکلی باید دارای مجوز قانونی باشد.

در ادامه جلسه علی اعطا به عنوان سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورا گفت : بر اساس بند ۵ آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات قانون مصوب هیات وزیران تعیین مکان بر عهده شورای تامین است و در تبصره یک این بند آمده پارک ها و میادین برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۶ قانون فعالیت احزاب داریم که احزاب در شرایطی که تجمعاتشان مخل مبانی اسلام نباشد با اخذ مجوز از وزارت کشور می توانند به تشکیل اجتماعات مبادرت ورزند.

وی افزود: لذا تعیین مکانی که زیر ساخت هایش فراهم باشد و به شورای تامین پیشنهاد گردد از جمله اهداف این طرح بوده و در اصلاحیه این طرح ابهامات موجود برطرف خواهد شد.

در ادامه جلسه احمد مسجد جامعی گفت : شورای تامین یک وظیفه ۱۵ ساله را فراموش کرده چرا که در سال ۸۱ هیات دولت این وظیفه را به شورای تامین محول کرده بود.

وی ادامه داد: باید بستر اجتماعی حق اعتراض فراهم باشد.

مسجد جامعی گفت: بر طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بند ۲ این ماده : بررسی و شناخت کمبود ها و نیاز ها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی بر عهده مدیریت شهری است. لذا باید به این موارد رسیدگی شود تا زمینه اعتراض سیاسی ایجاد نگردد.

این عضو شورا افزود : کسبه و ساکنان خیابان ۱۷ شهریور را در نظر بگیرید اگر بخواهند اعتراضی کنند به وضعیت موجود و مسدود شدن خیابان باید کجا این امر را صورت دهند اگر به این موضوع رسیدگی نشود بله سیاسی هم می شود.

وی ادامه داد : لذا ما در شورا به دنبال کمک به امور سیاسی هستیم همچنانکه در انتخابات که یک امر سیاسی است کمک می کنیم و ردیف بودجه هم می گذاریم. اینجا هم همین است ما می خواهیم در امری که به عهده شورای تامین است کمک کنیم البته دخالت نه. همچنین باید در نظر داشت اجتماعات قانونی مد نظر ما است.

در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: بر اساس قانون شهروندان می‌توانند در هر جایی که درخواست بدهند و وزارت کشور مجوز بدهد اعتراض خود را داشته باشند.

وی افزود: قطعا قصد آقای مسجدجامعی به عنوان طراح این پیشنهاد محدود کردن مردم در ارائه اعتراضات خودشان نیست. چرا که قانون اجازه می‌دهد که هر جا می‌خواهند اعتراض کنند.

مسجدجامعی گفت:‌وقتی که اعلام می‌کنیم شهروندان تنها در یک جایی اعتراض خود را اعلام کنند برخی این برداشت را دارند که ما می‌خواهیم آنها را محدود کنیم در صورتی که چنین قصدی نیست.

وی گفت: ما قصد نداریم مسئله و یا سوءتفاهم درست کنیم. نیروهای سیاسی در فرمانداری و اجرایی در وزارت کشور کار خود را انجام می‌دهند و قصد تشویش نداریم.



هاشمی ادامه داد: اگر ۳ ایرادی که فرمانداری به این مصوبه گرفته است، وارد است که هیچ و در غیر این صورت باید این موارد را اصلاح و مجددا به فرمانداری تهران ارسال کنیم.



وی افزود: نباید اینطور جلوه داده شود که می‌خواهیم برای تجمعات قانونی مردم را محدود کنیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، نیز در این جلسه گفت: مدیریت شهری برای این‌که اعتراضات احزاب سیاسی و گروه های مدنی به شکل مدنی، نه در یک مکان خاص بلکه به روش دموکراتیک قابل عمل باشد، همکاری می‌کند.

سید حسن رسولی با بیان اینکه اعتراض هیات تطبیق را وارد می دانم، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که طرح شورا اصلاح شود تا علاوه بر تامین نیت پیشنهاد دهندگان، ایرادات مغایر با قانون آن نیز رفع شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که عنوان شود، " الزام شهرداری تهران به اعلام همکاری با نهادهای ذیربط برای تعیین مکان ابراز اعتراضات اجتماعی" این از جمله وظایف ما است. شهردار هم با این عنوان همکاری خواهد کرد، یعنی حوزه مدیریت شهری، اعم از شهردار و شورا این حق را هم به رسمیت می‌شناسیم و هم به سهم خودمان اعلام همکاری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در هر موقعیت و زمانی و برای هر مکانی که احزاب سیاسی، گروه‌های معترض تقاضا کردند و مسئولان امنیتی مجوز دادند، مدیریت شهری برای این‌که این اعتراضات به شکل مدنی، نه در یک مکان خاص بلکه به روش دموکراتیک قابل عمل باشد، همکاری می‌کند.

در ادامه این جلسه محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز بیان داشت: بهتر است مکان‌هایی را برای اعتراضات مردمی مشخص کنیم و مکان‌هایی نیز برای تجمعات عمومی پیشنهاد بدهیم و به نحوی اقدام شود که دخالت در وضعیت دستگاه‌های دیگر نشود.

نهایتا پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد بازگشت به این مصوبه الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسبی برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان برای بررسی بیشتر با رای موافق اعضا به کمیسیون‌ها بازگشت.