محسن پورسیدآقایی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران و با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح ترافیک جدید برای اجرایی شدن باید در شورای ترافیک تهران بررسی می‌شد، گفت: در این شورا بحث ساعات، محدودیت‌ها و ... بررسی و تصویب شد و بعد از آن باید مصوبه شورای ترافیک برای نرخ گذاری به شورای شهر می‌آمد که خوشبختانه امروز کلیاتش با اکثریت آرا به تصویب رسید و در خصوص جزئیاتش نیز در جلسه سه شنبه بحث خواهد شد.

وی در خصوص گروه‌های ذینفع در این طرح با بیان اینکه همه مردم در طرح جدید ذینفع هستند، گفت: چارچوب کلی طرح این است که همه افرادی که وارد محدوده می‌شوند بر اساس میزان آلایندگی، نوع معاینه فنی، ساعت و ... عوارض روزانه بدهند اما در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد همچون معلولین، جانبازان، بیماران خاص و .... همچنین در این طرح برای دو گروه همچون وانت بارها و آژانس‌ها که کارشان در محدوده طرح ترافیک خواهد بود تخفیفاتی ارائه شده اما درباره سایرین باید گفت که همه با هم برابر هستند و بر اساس یک مکانیزم که اعلام شده است عوارض پرداخت می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح ترافیک جدید پنجشنبه‌ها اجرایی نمی‌شود، گفت: در مابقی روز افراد مجاز هستند که با پرداخت عوارض وارد محدوده طرح ترافیک شوند اما در پنجشنبه‌ها این طرح اجرایی نمی‌شود و پیش بینی ما این است که شاهد ترافیک حجیم در ظهرهای روز پنجشنبه نیز نخواهیم بود.

پورسیداقایی در خصوص سرنوشت طرح زوج و فرد هم گفت: در طرح اولیه قرار بود کل طرح زوج و فرد برداشته شده و با همین سیستم پرداخت عوارض اما با نرخ پایین اجرا شود اما شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران اجرای آن را صلاح ندانست و قرار شد طرح زوج و فرد به شکل فعلی باقی بماند. اما بعد از سه ماه گزارشی از نتایج اجرای طرح فعلی به شورای ترافیک ارائه خواهد شد و اگر اعضای شورای ترافیک قانع شدند سیستم پرداخت عوارض به منطقه زوج و فرد نیز تسری خواهد یافت و در سال‌های آینده طرح زوج و فرد سر جای خود فعلا باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حمل و نقل عمومی ظرفیت پاسخگویی به حجم مسافران در اجرای این طرح را دارد، گفت: من مانده‌ام که چه پاسخی بدهم. چرا که برخی می‌گویند با اجرای این طرح ترافیک افزایش می‌یابد چرا که افراد مایل هستند خودروی خود را به خیابان بیاورند اما از سوی دیگر عده‌ای هم می گویند به دلیل گران بودن مردم خودرو نمی‌آورند و اتوبوس و مترو شلوغ می‌شود اما باید بگویم که هر دو طرف اشتباه می‌کنند. چرا که ما می‌خواهیم تعداد سهمیه‌ها را تغییر داده و نحوه پرداخت را عادلانه کنیم و درآمد حاصله را نیز صرف توسعه حمل و نقل عمومی کنیم و ترافیک فعلی را بهبود دهیم که قطعا با اجرای این طرح ترافیک فعلی بهبود می‌یابد.