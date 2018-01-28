توقیف ۹۵۰۰ موتورسیکلت طی امسال در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در جمع خبرنگاران از توقیف ۹ هزار و ۵۰۰ موتورسیکلت در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: بعد از عابرین پیاده، رانندگان موتورسیکلت بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی را تشکیل می‌دهند و این آمار مربوط به موتورسیکلت‌هایی است که توسط راهنمایی و رانندگی توقیف‌شده است.

وی ادامه داد: پارکینگ‌های راهنمایی و رانندگی پر از موتورسیکلت‌های توقیفی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت: رویکرد جدید پلیس در برخورد با موتورسواران رویکرد فرهنگی است و در این راستا جلساتی در برخی محلات و ...برای فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام می‌شود.

سرهنگ مرادی افزود: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، بحث خلافی‌های این موتورسیکلت‌ها است تا جایی که خلافی برخی از این موتورها بیشتر از یک‌میلیون تومان است.

وی ادامه داد: برخی از افراد باوجوداین میزان خلافی موتورسیکلت دیگری می‌خرند و متأسفانه این کار باعث می‌شود موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ‌ها، بمانند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان عنوان کرد: ما سعی می‌کنیم که این موتورسیکلت‌ها به چرخه ترافیک برنگردند و به آن‌ها پلاک جدید هم نمی‌دهیم.

سرهنگ مرادی گفت: بیشتر این موتورسیکلت‌ها اسقاط می‌شوند چون ممکن است باعث بروز حادثه هم بشوند ولی درمجموع درزمینهٔ تخلفات موتورسیکلت‌ها رویکرد ما فرهنگی و فرهنگ‌سازی است.