توقیف ۹۵۰۰ موتورسیکلت طی امسال در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در جمع خبرنگاران از توقیف ۹ هزار و ۵۰۰ موتورسیکلت در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: بعد از عابرین پیاده، رانندگان موتورسیکلت بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی را تشکیل میدهند و این آمار مربوط به موتورسیکلتهایی است که توسط راهنمایی و رانندگی توقیفشده است.
وی ادامه داد: پارکینگهای راهنمایی و رانندگی پر از موتورسیکلتهای توقیفی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت: رویکرد جدید پلیس در برخورد با موتورسواران رویکرد فرهنگی است و در این راستا جلساتی در برخی محلات و ...برای فرهنگسازی در این زمینه انجام میشود.
سرهنگ مرادی افزود: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، بحث خلافیهای این موتورسیکلتها است تا جایی که خلافی برخی از این موتورها بیشتر از یکمیلیون تومان است.
وی ادامه داد: برخی از افراد باوجوداین میزان خلافی موتورسیکلت دیگری میخرند و متأسفانه این کار باعث میشود موتورسیکلتهای توقیفی در پارکینگها، بمانند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان عنوان کرد: ما سعی میکنیم که این موتورسیکلتها به چرخه ترافیک برنگردند و به آنها پلاک جدید هم نمیدهیم.
سرهنگ مرادی گفت: بیشتر این موتورسیکلتها اسقاط میشوند چون ممکن است باعث بروز حادثه هم بشوند ولی درمجموع درزمینهٔ تخلفات موتورسیکلتها رویکرد ما فرهنگی و فرهنگسازی است.
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