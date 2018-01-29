محافل قرآنی ویژه دهه فجر در استان قزوین برگزار می شود

جواد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژه برنامه های قرآنی در ایام الله دهه فجر اظهارداشت: به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی محفل انس با قرآن برای گروههای سنی مختلف پیش بینی شده که اجرا می شود.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: محفل انس با قرآن در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه امامزاده اسماعیل(ع) با حضور استاد جواد رفعتی قاری بین المللی با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه و تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه مسابقات قرآن فجر در رشته قرائت و حفظ قرآن برای پسران ۱۰ تا ۱۸ سال در محل سالن تبلیغات قزوین برگزار می شود.

قلی پور یادآورشد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه آزمون ورودی تربیت معلم برای آقایان و خانمها در رشته های روخوانی و روان خوانی قرآن برای سنین ۱۸ تا ۴۵ برگزار میشود که منابع آزمون از کتاب روخوانی و روانخوانی نور، حلیه القرآن یک و مفاهیم استاد مسعود وکیل مجلد ۳ و ۴ به صورت چهارگزینه ای است که پس از قبولی در آزمون کتبی، آزمون شفاهی نیز برگزار می شود.

وی اضافه کرد:درتاریخ ۱۸ بهمن ماه محفل انس با قرآن در مسجد خاتم الانبیاء (راه چمن) با حضور استاد ابوالفضل بهرامپور مفسر قرآن وشرکت قاریان، حافظان و استعدادهای نوجوان و جوان استان و گروه همخوانی قرآن کریم در مسجد خاتم الانبیاء(راه چمن) بعداز نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام نعمت اللهی مدیر کل تبلیغات اسلامی و قرائت قرآن استاد رفیعی برگزار می شود.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین درادامه گفت:درتاریخ ۱۹ بهمن ماه دوره ارتقاء و بازآموزی معلمان درمحل تبلیغات اسلامی با حضور استاد بهرامپور پیش بینی شده است که درخواست می شود مدیران قرآنی استان به همراه مربیان مجموعه خود در این دوره حضور فعال داشته باشند.

بگفته قلی پور مراسم اختتامیه مسابقات قرآنی فجر و اهداء هدایای شکوفه های طرح با قرآن در همین دوره برگزار می شود.

قلی پور از علاقمندان رشته های مختلف قرآنی خواست در این برنامه ها شرکت کنند.