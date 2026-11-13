https://mehrnews.com/x3dBzh ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ کد مطلب 7009855 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ خونخواهی قائد شهید در دویست و پنجاه و هشتمین شب پایداری مردم یاسوج یاسوج- خونخواهی قائد شهید امت در دویست و پنجاه و هشتمین شب پایداری مردم یاسوج برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 7009855 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع ۲۵۸ شبانه مردم سلماس در حمایت از وطن و رهبری رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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