۴۰ دهکده توریستی روستایی در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری محمودآباد با اشاره به جذابیت های گردشگری دریایی گفت: با هماهنگی بنیاد مستضعفان اولین باشگاه ورزشی دریایی در نمک آبرود احداث خواهد شد.

اسلامی با اشاره به کیلومترها نوار ساحل در محمودآباد اظهار داشت: برای ساحل ترکیبی از تفریحات و ورزشهای دریایی ساحلی را در نظر بگیرید.

وی با تاکید بر جذب سرمایه گذاران افزود: درگردشگری جذابیت ها شناسایی و زمینه جذب فراهم شود.

استاندار مازندران خواستار نگاه برنامه محور از سوی مدیران شد و بیان کرد: برای محمودآباد نگاه برنامه محور داشته باشید و نکته کلیدی برنامه ، بودجه ومنابع است و مدیر مربوطه باید خلق منابع کند.

اسلامی مردم را دارای نقش کلیدی در توسعه استان اعلام کرد وبا بیان اینکه تا پایان سال محرومیت زدایی در استان انجام خواهد شد، یکی دیگراز برنامه های خود را ایجاد دهکده های تفریحی توریستی دانست و گفت: به زودی درشهرها۱۴ اقامتگاه توریستی و در روستاها۴۰دهکده تفریحی و توریستی احداث خواهد شد.

استاددار مازندران سطح تخلف در شهرستان محمودآباد را بسیار بالا دانست واز مدیران خواست دقت بیشتری نسبت به اعمال قانون داشته باشند.