۹۰ درصد راههای روستایی مازندران بازگشایی شد

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا صبح سه شنبه بیش از ۹۰ درصد راههای روستایی که در برف و کولاک اخیر مسدود شده بودند، بازگشایی شد.

وی افزود: با تلاش نیروهای راهداری و بهره گیری از اداوات و ماشین آلات علاوه بر بازگشایی مسیرهای اصلی و شریانی، نسبت به بازگشایی محورهای روستایی اقدام شده است و علاوه بر این با نیروهای خدماتی نظیر برق و مخابرات نیز همکاری لازم داشته ایم.

محمدزاده درباره ریزش سنگ در محور سوادکوه که صبح امروز رخ داد اظهار داشت: حوالی تونل شیرگاه شاهد ریزش سنگ های ریز و برخورد با کامیون بودیم که با تلاش نیروهای راهداری مسیر برای تردد آماده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندارن، وضعیت ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه را عادی و روان اعلام کرد.