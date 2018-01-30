  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۸

مدیرکل راهداری مازندران:

۹۰ درصد راههای روستایی مازندران بازگشایی شد

۹۰ درصد راههای روستایی مازندران بازگشایی شد

ساری - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از بازگشایی ۹۰ درصد راههای روستایی استان که براثر بارش برف و یخبندان مسدود شده بودند، خبر داد.

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا صبح سه شنبه بیش از ۹۰ درصد راههای روستایی که در برف و کولاک اخیر مسدود شده بودند، بازگشایی شد.

وی افزود: با تلاش نیروهای راهداری و بهره گیری از اداوات و ماشین آلات علاوه بر بازگشایی مسیرهای اصلی و شریانی، نسبت به بازگشایی محورهای روستایی اقدام شده است و علاوه بر این با نیروهای خدماتی نظیر برق و مخابرات نیز همکاری لازم داشته ایم.

محمدزاده درباره ریزش سنگ در محور سوادکوه که صبح امروز رخ داد اظهار داشت: حوالی تونل شیرگاه شاهد ریزش سنگ های ریز و برخورد با کامیون بودیم که با تلاش نیروهای راهداری مسیر برای تردد آماده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندارن، وضعیت ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه را عادی و روان اعلام کرد.

کد مطلب 4214041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها