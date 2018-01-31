دهه فجر ۲ پد بالگرد در گلستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گلستان اظهارکرد: مجموعه خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر قبل از انقلاب تشکیل و بعد از آن هم ادامه یافت.

وی افزود: اساسنامه هلال احمر در سال ۶۷ بازنگری و اکنون طبق قانون مشارکت جمعیت در قالب مدیریت درون و برون مرزی فعالیت می کند.

احمدی تصریح کرد: علاوه بر امداد، ما معین دستگاه های حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی هستیم و کارهای فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، فعالیت های درمانی که به حوادث و سوانح مربوط می شود، ارائه می دهیم و در زمینه داروهای کمیاب هم فعالیت می کنیم.

احمدی با بیان این که آموزش در هلال احمر صورت می گیرد، ادامه داد: علاوه بر آموزش های کلاسیک، مرکز آموزشی علمی داریم که با پنج رشته کاردانی و چهار رشته کارشناسی آموزش هایی در زمینه مدیریت حوادث، اطفاء حریق، دارویاری و غیره را انجام می دهد.

وی گفت: در حوادث به جمع آوری اعانات کمک می کنیم ولی پیشانی کار ما امداد و نجات است.

مختصات نقاط پرحادثه گلستان مشخص شده است

مدیرعامل جمعیت هلال استان گلستان با بیان این که اساس کار ما کارگروهی است، اظهار کرد: اکثر حوادث در نقاط خاص استان اتفاق می افتد، مختصات این نقاط شناسایی و به مرکز فرماندهی هلال احمر ارائه و حدود ۲۸۰ نقطه پلاک نصب شد که این امر در یاری رسانی به گمشدگان کوهستانی مؤثر است.

احمدی در خصوص امداد هوایی استان گفت: با توجه به تعدد و تنوع حوادث، امداد هوایی جزو ضروریات گلستان است، اگر امداد هوایی در استان مستقر نبود ما نمی توانستیم ظرف ۲۲ دقیقه از گرگان به معدن زمستان یورت برسیم.

وی با بیان این که هفت بالگرد در استان داریم، ادامه داد: امداد هوایی گلستان جزو مجهزترین امداد هوایی در کشور است و قرار است سایت سنتر شرق بزودی در گلستان مستقر شود.

مدیرعامل جمعیت هلال استان گلستان گفت: کمک های خوبی در زمان دولت تدبیر و امید صورت گرفت و ۶ فروند بالگرد ما تنها در سال گذشته به استان اضافه شد، بالگردها با مازندران مشترک و ۱۵ روز در هر استان مستقر است ولی اگر مشکلی پیش آمد، حمایت صورت می گیرد.

وی افزود: در ۱۰ شهرستان از ۱۴ شهرستان استان جمعیت هلال احمر داشتیم که در سال ۹۵ در گمیشان و مراه تپه مجوز پایگاه هلال احمر گرفته و راه اندازی شد.

احمدی تصریح کرد: در شهرستان های گالیکش و رامیان براساس اساسنامه باید فرمانداری مساعدت کند و ما آماده همکاری با آن ها هستیم.

وی افزود: تنها بیمارستانی که پد بالگرد دارد بیمارستان تأمین اجتماعی گنبدکاووس است و مجوز سه پد جدید در استان گرفته شده و دو تای آن در دهه فجر افتتاح می شود.

وی نقش خود امدادی هنگام حادثه را مهم دانست و گفت: طرح «خانواده آماده در مخاطرات» را در استان اجرا کردیم و به دلیل موفق بودن گلستان در این زمینه سهمیه ما افزایش یافته است.