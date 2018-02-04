عملکردآبی محیط زیست ناامیدکننده است/ کلانتری بدنبال تعطیلی سازمان

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و مدیرکل پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه عملکرد سازمان محیط زیست از زمان ریاست عیسی کلانتری در حوزه آب چه بوده است گفت: نکته اولی که باید گفت این است که اصولا سازمان محیط زیست هیچ وظیفه مستقیمی در مورد آب ندارد.

محمد درویش تصریح کرد: سازمان محیط زیست یکی از اعضای شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور است و آنجا می‌تواند نظرات مشورتی خودش را در مورد آب ارائه دهد، پس بنابراین پاسخی که آقای کلانتری می‌دهد که ما فقط مشکلمان آب است به این معنی است که ایشان به وظایف سازمانی که مسئولیتش را به عهده گرفته اعتقادی ندارد و طرفدار تعطیلی سازمان حفاظت محیط زیست است و می گوید چارت اداری که دولت جمهوری اسلامی چیده غلط است و شگفت آور است ایشان که چنین نگاهی دارد برای چه این مسئولیت را پذیرفته‌اند؟

وی ادامه داد: از این پرانتز اگر عبور کنیم سازمان حفاظت محیط زیست می تواند برخی از سیاست ها در حوزه آب را تسهیل ببخشد، جهت گیری کند، نظارت کند و پایش کند. با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مرجع صدور مجوزهای ارزیابی های محیط زیستی در مورد طرح های مرتبط با حوزه آب به خصوص در حوزه سدسازی و انتقال آب و نمک زدایی از آب و شیرین سازی و هم چنین آب های ژرف است می تواند در این زمینه اعمال نظر کند.

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد: عملکرد کلی ما در این حوزه غلبه تفکر سازه ای در مدیریت آب و اصولا یک کارنامه غیرقابل قبول و شکست خورده ای بوده و این کارنامه سبب شده تا ما با بحران های جدی در سفره‌های آب زیرزمینی خودمان روبه رو شویم یعنی در واقع وزارت نیرو با ساختن سدها و طرح های انتقال آب بیشتر سبب تسهیل برداشت از سفره های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی را فراهم کرد و همه آنها منجر به بدهکاری بیشتر ما شده و ما را با پدیده نشست زمین و فرو چاله ها روبه رو کرده است.

درویش تصریح کرد: انتظار این است که سازمان حفاظت محیط زیست با جلوگیری کردن از صدور مجوزهای بیشتر برای سد سازی و طرح های انتقال آب این روند را ترمیم کند، در صورتی که از قضا در این حوزه سازمان حفاظت محیط زیست کار را تسهیل هم کرده و چندین طرح سدسازی و انتقال آب که در زمان دولت یازدهم با آن‌ها مخالفت شده بود در این سازمان مورد تایید قرار گرفته است، از جمله انتقال آب ونک سمیرم به رفسنجان و طرح انتقال آب خزر به سمنان را تایید کرده و هم چنین اعلام کرده که سازمان زاویه ای با طرح انتقال آب بهشت آباد ندارد چون خوزستان آب مازاد دارد و این خودش به تشدید بحران هم کمک کرده است.

وی تأکید کرد: سازمان در مورد خیلی از طرح هایی که مجوزهایشان صادر نشده بود با گشاده دستی مجوزهای آنها را هم صادر کرده است. هم چنین سازمان مجوز برای نیروگاه های حرارتی و صنایع فولاد صادر کرده که به شدت می تواند منابع آبی ما را با تهدیدهای جدی روبه رو کند یعنی در همان حوزه ای که ادعای رسیدگی دارد عملکردش در این ماه های اخیر به شدت ناامید کننده بوده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع گفت: سیاست های سازمان محیط زیست بحران آب را تشدید کرده و حتی برخی از سیاست ها و سخنرانی های رئیس سازمان منجر به تشدید تنش های اجتماعی در منطقه خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان شده است.

درویش در پایان با اشاره به پیشینه کلانتری در ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: رئیس سازمان محیط زیست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه از طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه حمایت می کند که خودش منجر به تنش ها بین مردم ما در کردستان و آذربایجان غربی شده و اصولا مسئله آحوزه آبخیز دریاچه ارومیه طرح انتقال آب نیست. همین الان آنجا بیش از ۳۰ درصد سیب هایی که تولید می کنند را تبدیل به ضایعات می کنند. چرا باید آب بیشتری برای تولید یک چنین کشاورزی که سوددهی ندارد فراهم کنیم و این شگفت آور است.