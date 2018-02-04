خوزستان باغ موزه زنده دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین افتتاح باغ موزه دفاع مقدس شهرستان دزفول اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی، اسطوره های واقعی زیادی رخ نمایی و عرض اندام کردند و دزفول به تنهایی چندین اسطوره ملی را تقدیم اسلام و انقلاب کرد.

وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت مردم دزفول افزود: این شهرستان به حق لقب پایتخت مقاومت را از آن خود کرده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: دزفول در اوج موشک باران و تجاوزهای دشمن بعثی هفت گردان را در عملیات فتح المبین اعزام کرد ضمن اینکه به تامین نیروهای لشگر هفت ولیعصر اقدام کرد.

شریعتی با بیان اینکه صبوری و استقامت مردم دزفول برای اسلام و انقلاب بود، گفت: رزمندگان و مردم دزفول در ایام دفاع مقدس خدمات ارزنده ای به کشور داشته اند که امیدوار هستیم این خدمات همچون گذشته ادامه داشته باشد.

وی با تقدیر از دست اندرکاران احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول عنوان کرد: امیدوار هستم فاز دوم این مرکز به سرعت پیش برود ما نیز در حد توان از سوی دولت کمک کرده و خواهیم کرد.

شریعتی، خوزستان را باغ موزه زنده دفاع مقدس برشمرد و افزود: هر چند باید بتوانیم برای احیا و گسترش فرهنگ دفاع مقدس احداث چنین مراکزی را بسط دهیم تا مأمنی برای رزمندگان و محلی برای آشنایی جوانان با حماسه سازی پدران و پیشینیانشان باشد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: همچنین این مراکز دفاع مقدس می توانند در بحث کاروان های راهیان نور و رونق گردشگری مذهبی خوزستان، نقش عمده داشته باشند.

شریعتی از آغاز عملیات اجرایی احداث سومین مرکز فرهنگی دفاع مقدس خوزستان در اهواز خبر داد و گفت: با احداث این مرکز در اهواز، تعداد مراکز دفاع مقدس استان به عدد سه خواهد رسید چرا که در حال حاضر دزفول و خرمشهر از این مکان ارزشمند برخوردار هستند.