تصادف زنجیره ای ۱۰ خودرو در بزرگراه امام علی(ع)

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه برخورد چند دستگاه خودرو در شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) گفت: ساعت ۱۱:۱۵ ظهر امروز برخورد چند دستگاه خودرو در امام علی نرسیده به بزرگراه آوینی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله ایستگاه شماره ۱۴ آتش نشانی به محل اعزام شد و ماموران مشاهده کردند ۱۰دستگاه خودرو سبک و سنگین با یکدیگر برخورد کرده اند که در نتیجه این تصادف، ترافیک سنگین در محل ایجاد شد.

ملکی ادامه داد: این ترافیک با حضور عوامل پلیس راهور و انتقال خودروهای تصادف کرده به حاشیه امن، کاهش پیدا کرد و ایمنی های لازم انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره مصدومان حادثه نیز گفت: در این تصادف زنجیره ای ۵نفر شامل ۴ خانم و یک آقا دچار مصدومیت جزئی شدند که برای مداوا به عوامل اورژانس تحویل شدند.