به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه اهواز با اشاره به ۴۸ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: هرچه دشمنان علیه ملت ایران دسیسه کردند، نقش بر آب شد و این انقلاب با اتکا به ایمان مردم و رهبری حکیمانه مسیر خود را ادامه داده است.
اخوان صباغ با اشاره به اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، رساندن مستقیم یارانه به مردم و حذف دلالان، اقدامی عادلانه است، اما اجرای این سیاستها باید بهگونهای باشد که فشار معیشتی بر مردم افزایش نیابد.
وی افزود: اجرای طرح کالا برگ نشان میدهد این سیاست در کاهش فشار اقتصادی تا حدی مؤثر بوده است اما مسئولان باید بیش از پیش مراقب ثبات و تابآوری جامعه باشند.
امامجمعه موقت اهواز با تأکید بر حق اعتراض مردم گفت: اعتراض حق مردم است، اما شیوه آن نباید به گونهای باشد که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کرده و جامعه را دچار التهاب و اغتشاش کند.
وی به اقدامات انجامشده در استان برای شنیدن مطالبات مردمی اشاره کرد و افزود: نماینده ولی فقیه در خوزستان همواره پای سخنان مردم نشسته و پیگیر حل مشکلات آنان بوده است.
اخوان صباغ از راهاندازی تالار صدای مردم در استانداری خوزستان بهعنوان اقدامی مثبت یاد کرد و گفت: این ابتکار نشاندهنده عزم مدیریت استان برای شنیده شدن مطالبات مردم است.
خطیب جمعه اهواز با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر بازار گفت: افزایش بیرویه قیمت برخی کالاهای اساسی از دغدغههای جدی مردم است و انتظار میرود دستگاههای نظارتی و قضایی با متخلفان و مفسدان اقتصادی برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ اشاره کرد و اظهار کرد: آمریکا با طراحیهای چندمرحلهای بهدنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی بوده، اما مردم ایران بارها نشان دادهاند که در برابر این تهدیدها ایستادگی میکنند.
اخوان صباغ افزود: ملت ایران در مناسبتهای مختلف، از جمله راهپیماییها، ثابت کردهاند که همچون ۲۲ بهمن، همه نقشههای دشمنان را نقش بر آب میکنند.
وی تصریح کرد: ترامپ با لفاظی و نمایش قدرت نظامی بهدنبال ایجاد ترس است، اما ملت ایران نهتنها نمیترسد، بلکه با ایمان و وحدت در کنار رهبری ایستاده است.
امامجمعه موقت اهواز در بخش پایانی خطبهها با تأکید بر مفهوم نصرت الهی گفت: یاری خداوند تنها با ادعا محقق نمیشود، بلکه نتیجه ایستادگی در راه دین و مقابله با طاغوتهاست.
وی با اشاره به آیات قرآن خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است هر ملتی که در مسیر دین خدا ایستادگی کرده، مشمول نصرت الهی شده و پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق بوده است.
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