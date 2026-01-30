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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

امام‌جمعه موقت اهواز: آمریکا و اسرائیل در قدرت پوشالی غرق خواهند شد

امام‌جمعه موقت اهواز: آمریکا و اسرائیل در قدرت پوشالی غرق خواهند شد

اهواز - امام‌جمعه موقت اهواز با تأکید بر نصرت الهی، آینده جبهه استکبار را شکست‌خورده دانست و گفت: آمریکا و اسرائیل در اوج قدرت پوشالی خود غرق خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه اهواز با اشاره به ۴۸ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: هرچه دشمنان علیه ملت ایران دسیسه کردند، نقش بر آب شد و این انقلاب با اتکا به ایمان مردم و رهبری حکیمانه مسیر خود را ادامه داده است.

اخوان صباغ با اشاره به اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، رساندن مستقیم یارانه به مردم و حذف دلالان، اقدامی عادلانه است، اما اجرای این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فشار معیشتی بر مردم افزایش نیابد.

وی افزود: اجرای طرح کالا برگ نشان می‌دهد این سیاست در کاهش فشار اقتصادی تا حدی مؤثر بوده است اما مسئولان باید بیش از پیش مراقب ثبات و تاب‌آوری جامعه باشند.

امام‌جمعه موقت اهواز با تأکید بر حق اعتراض مردم گفت: اعتراض حق مردم است، اما شیوه آن نباید به گونه‌ای باشد که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کرده و جامعه را دچار التهاب و اغتشاش کند.

وی به اقدامات انجام‌شده در استان برای شنیدن مطالبات مردمی اشاره کرد و افزود: نماینده ولی فقیه در خوزستان همواره پای سخنان مردم نشسته و پیگیر حل مشکلات آنان بوده است.

اخوان صباغ از راه‌اندازی تالار صدای مردم در استانداری خوزستان به‌عنوان اقدامی مثبت یاد کرد و گفت: این ابتکار نشان‌دهنده عزم مدیریت استان برای شنیده شدن مطالبات مردم است.

خطیب جمعه اهواز با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر بازار گفت: افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاهای اساسی از دغدغه‌های جدی مردم است و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی با متخلفان و مفسدان اقتصادی برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ اشاره کرد و اظهار کرد: آمریکا با طراحی‌های چندمرحله‌ای به‌دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی بوده، اما مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر این تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

اخوان صباغ افزود: ملت ایران در مناسبت‌های مختلف، از جمله راهپیمایی‌ها، ثابت کرده‌اند که همچون ۲۲ بهمن، همه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.

وی تصریح کرد: ترامپ با لفاظی و نمایش قدرت نظامی به‌دنبال ایجاد ترس است، اما ملت ایران نه‌تنها نمی‌ترسد، بلکه با ایمان و وحدت در کنار رهبری ایستاده است.

امام‌جمعه موقت اهواز در بخش پایانی خطبه‌ها با تأکید بر مفهوم نصرت الهی گفت: یاری خداوند تنها با ادعا محقق نمی‌شود، بلکه نتیجه ایستادگی در راه دین و مقابله با طاغوت‌هاست.

وی با اشاره به آیات قرآن خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است هر ملتی که در مسیر دین خدا ایستادگی کرده، مشمول نصرت الهی شده و پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق بوده است.

کد مطلب 6735278

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