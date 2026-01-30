کشف انبار میلیاردی برنج و قند احتکار کالا در زابل

سردار علیرضا دلیری به خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس شهرستان زابل در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با احتکار کالا به ویژه کالاهای اساسی، با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی از وجود مقادیری برنج و قند احتکار شده در یک انبار مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی های لازم به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل تعداد ۷ تن برنج و قند احتکار شده به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند،در این رابطه یک فرد متخلف نیز دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
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