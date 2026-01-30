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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

کشف انبار میلیاردی برنج و قند احتکار کالا در زابل

کشف انبار میلیاردی برنج و قند احتکار کالا در زابل

زابل - جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف انبار ۷ تن برنج و قند احتکار شده در زابل خبر داد.

سردار علیرضا دلیری به خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس شهرستان زابل در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با احتکار کالا به ویژه کالاهای اساسی، با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی از وجود مقادیری برنج و قند احتکار شده در یک انبار مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی های لازم به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل تعداد ۷ تن برنج و قند احتکار شده به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند،در این رابطه یک فرد متخلف نیز دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6735259

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