شهر تهران گران اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بودجه سال ۹۷ شهرداری برای مشارکت بخش خصوصی و دیگر روشهای مشارکت، سقف گذاشته شده که هم مشارکت و هم شفافیت را به همراه دارد.



عضو شورای اسلامی شهر تهران از نکات مثبت بودجه سال ۹۷ را تمرکززدایی احترام به طبیعت و محیط زیست، توجه به نقاط محروم شهر و برنامه ریزی و اولویت بندی دانست و گفت: بر خلاف برخی از دوستان یکی از نقاط قوت این برنامه پایبندی به اولویت ها و مصوبات برنامه های پیشین از جمله برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران است که نشان دهنده ادب برنامه ریزی شهرداری است.

وی افزود: اما در خصوص تحقق بودجه بیان کرد: نکته این است که در ۹ ماه گذشته فقط ۵۱ درصد کل اعتبارات محقق شده که این رقم تا پایان سال، شصت و چند درصد خواهد شد. در حالی که بودجه سال آینده بر روی همان رقم تقریباً مشابه امسال بسته شده است. بر این اساس توقعات از شورا را نه تنها کاهش نمی دهد بلکه بر روی همان سقف نگاه می دارد.

وی در ادامه به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: ما چه توجیهی می توانیم داشته باشیم وقتی ۵۱ درصد بودجه امسال در ۹ ماهه تحقق پیدا کرده سال دیگر بتوانیم این بودجه و درآمدهایش را محقق کنیم.



وی با اشاره به این که چالش اصلی شورای اسلامی شهر تهرن کسب درآمد است عنوان کرد: پنج سیاست پیشنهادی مصوب برای تدوین بودجه سال ۹۷، عمدتاً معطوف به مصارف بودجه است. ما اصولاً مدیران هزینه هستیم و مدیر درآمد نیستیم. در مصوبات ما سیاست هایی هم که ارائه داده ایم عمدتاً می گوید چگونه مصرف کنیم. در مصوبات ما سیاست هایی که در ارتباط با نحوه کسب درآمد باشد وجود ندارد.

مسجدجامعی ضمن اشاره به این که بیشترین منابع درآمدی شهرداری در بخش عوارض دیده می شود ادامه داد: باید پرسید آیا این عوارض همان درآمدهای پایدار است؟ آیا عوارض است که باعث فشار بر زندگی مردم شده و افزایش تغییر کاربری و تراکم را به دنبال دارد، پایدار است؟ آیا ما می خواهیم فروش تراکم یا تغییر کاربری یا قیمت پایه را دوباره افزایش بدهیم؟

عضو شورای شهر تهرن ادامه داد: سئوال این است که آیا شهروندان تحمل فشار بیش از این اندازه را دارند؟ در سال های گذشته، شورا به خصوص ما که گروه اقلیت بودیم، توجه ویژه ای داشتیم که فشار به شهروندان وارد نشود. فشار به شهروندان حدی دارد و به این موضوعات باید توجهات ویژه ای شود.

وی با اشاره به این که اگر مبنای منابع تأمین بودجه، اخذ عوارض باشد، تبعاتی را شاهد خواهیم بود، گفت: در خصوص عوارض، اگر عوارض را افزایش بدهیم به معنای فشار به شهروندان نباشد و اگر هست آیا در برابر آن کیفیت خدمات شهری هم افزایش پیدا کرده است؟

مسجدجامعی در ادامه گفت: در دو سه هفته گذشته، شورا به شهرداری مجوز داد که برای حمل و نقل شهری مبلغ چهار هزار میلیارد تومان وام بگیرد. اما در حال حاضر گفته می شود که روند قرض گرفتن در اداره شهر را باید کاهش دهیم! با این مجوز ما در عرض یک ماه بدهی شهرداری را از ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۵۶ هزار میلیارد تومان رسانده ایم بعد چگونه می توانیم از کاهش بدهی سخن بگوییم و در بودجه بگوییم که یکهزار میلیارد تومان روند قرض گیری را در اداره شهر کاهش داده‌ایم!؟

مسجدجامعی با بیان این موضوع که باید به تبعات اجتماعی بودجه بندی و سیاست ها و برنامه های مطرح در بودجه، توجه داشت، گفت: بودجه، واقعیتی است که با زندگی شهروندان پیوند دارد و ما نمی توانیم، و دستمان هم باز نیست، که بگوییم چون شهرداری پول ندارد به شهروندان فشار وارد کنیم. ما نماینده شهر و شهروندان هستیم، شهردار هم نماینده شهر و شهروندان است و همه بایستی در حفظ منافع آنها بکوشیم.

عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: اگر می خواهیم درآمد حاصل از ساخت و ساز را افزایش دهیم یا باید عوارض را بیشتر کنیم یا باید از طریق تغییر کاربری، افزایش تراکم، فروش قوانین و مانند آن اقدام کنیم که این هم درآمد ناپایدار است و هم بر خلاف طرح جامع تفصیلی و منافع شهر است و یا باید رونق در ساخت و ساز اتفاق بیفتد که در وضعیت موجود می بینیم که رکود بر این بخش حاکم است.



مسجدجامعی در ادامه گفت: شهر گران اداره می شود، و این یعنی فشار بر شهروندان، و باید هزینه اداره شهر را کاهش دهیم.

وی در پایان به مقایسه بودجه پیشنهادی شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پرداخت و نتیجه گرفت: به نظر من بودجه شهرداری به بودجه پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه ارجحیت دارد و در مواردی شهرداری در ارائه ارقام و اعداد، بهتر عمل کرده است.