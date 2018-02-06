فالکون «هوی» امشب به فضا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلوریداتودی، امروز اسپیس ایکس موشک سه بخشی فالکون هوی از مقر فضایی کندی به آسمان می فرستد.

این موشک با ارتفاع ۲۳ فوت و ۲۷ موتور قرار است امروز در ساعت ۱:۳۰ دقیقه شب به وقت ایالت فلوریدا در آمریکا به فضا پرتاب شود. همراه فالکون هوی یک خودروی تسلا ۳ نیز به فضا می رود. اگر این پرتاب موفقیت آمیز باشد، فالکون هوی قدرتمندترین موشک عملیاتی در تاریخ خواهد بود.

موفقیت آمیز بودن این اقدام اسپیس ایکس نیز فرصتی بی بدیل برای امضای قرارداد با ناسا، ارتش آمریکا و شرکت های ماهواره ای است. از سوی دیگر این پرتاب مسیر را برای ارسال توریست به فضا هموار می کند.

قدرت ۲۷ موتور این موشک، ۳ برابر بیشتر از فالکون ۹ است. در حقیقت فالکون هوی از ۳ موشک فالکون ۹ ساخته شده که با پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده اند.