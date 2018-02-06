بیماری های مزمن ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش ها نشان می دهد بیماری های مزمن عامل ۷۱ درصد مرگ و میر جهانی در سال ۲۰۱۵ بوده که عمدتا ناشی از سرطان، بیماری قلبی عروقی، دیابت، بیماری مزمن کلیوی، و بیماری تنفسی بوده است.

مطالعه نشان داده است نشانگرهای بیماری قلبی-عروقی، دیابت، نشانگرهای بیماری مزمن کلیوی، بیماری ریوی، و آرتروز نقرسی با خطر ابتلا به سرطان یا مرگ ناشی از سرطان ارتباط مستقل دارند.

همچنین ریسک بالا بیماری مزمن با کاهش قابل توجه طول عمر هم مرتبط بوده که در مردان با کاهش ۱۳.۳ سال از طول عمر و در زنان با ۱۵.۹ سال از عمر مرتبط است.

محققان دریافتند تحرک فیزیکی با کاهش ۴۰ درصدی ریسک ابتلا به سرطان و مرگ ناشی از سرطان در ارتباط با بیماری های مزمن مرتبط بودند.

ژیفنگ وو، استاد دانشگاه تگزاس، در این باره می گوید: «علاوه بر بیماری های مزمن، فاکتورهای سبک زندگی نظیر سیگار کشیدن، عدم تحرک کافی، عدم مصرف کافی میوه و سبزیجات، مصرف الکل هم منجر به سرطان می شوند.»

به گفته محققان، در حال حاضر بیماری های مزمن جزء شیوه های پیشگیری سرطان در نظر گرفته نمی شوند.