ثبت ۲۵۴ پرونده تخلف عرضه نان در زنجان

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به نظارت و گشت اکیپهای بازرسی تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۲۵۴ پرونده تخلف در صنف نانوایان در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیلشده است.
وی تخلف این تعداد واحد نانوایی را گرانفروشی و کمفروشی عنوان کرد و گفت: در جلسات به این پروندههای متخلف رسیدگی شده و طبق آراء صادره این واحدها به ۳۴۸ میلیون یال جریمه محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ابراز کرد: خوشبختانه در استان زنجان واحد نانوایی نبوده که تخلف حاد داشته و پلمب شود و اداره تعزیرات حکومتی استان بهسلامتی مردم توجه کرده و با متخلفین برخورد میکند.
ممیزی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام میدهد.
وی رسیدگی به تخلفات اعم از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرفکنندگان انجام میشود را ازجمله وظایف این اداره اعلام کرد و افزود: این سازمان با متخلفین برخورد جدی میکند.
ممیزی ابراز کرد: این سازمان در راستای تأمین امنیت بازار و آرامش و رفاه مردم نظارت و بازرسی لازم از واحدهای صنفی را دارد.
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