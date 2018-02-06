عوارض گمرکی واردات لوازم آرایش افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه نمایندگان با افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایش موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد در سال ۹۷ مجموعاً ۱۰ درصد به عوارض گمرکی، ورودی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایش اضافه شود.

بهروز بنیادی نماینده کاشمر پیشنهاد دهنده این بند در خصوص بخش هزینه ای گفت: ما خواستار اختصاص این درآمد به کاشت حلزون برای ناشنوایان هستیم اما علی رغم مخالفت پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه این بند با ۱۵۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.