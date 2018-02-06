  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۶

با موافقت نمایندگان

عوارض گمرکی واردات لوازم آرایش افزایش می یابد

عوارض گمرکی واردات لوازم آرایش افزایش می یابد

نمایندگان مجلس با افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی، ورودی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایش موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه نمایندگان با افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایش موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد در سال ۹۷ مجموعاً ۱۰ درصد به عوارض گمرکی، ورودی  و سود بازرگانی واردات لوازم آرایش اضافه شود.

بهروز بنیادی نماینده کاشمر پیشنهاد دهنده این بند در خصوص بخش هزینه ای گفت: ما خواستار اختصاص این درآمد به کاشت حلزون برای ناشنوایان هستیم اما علی رغم مخالفت پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه این بند با ۱۵۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

کد مطلب 4220597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها