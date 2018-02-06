۱۴ هزار نفر در آزمون ارشد فراگیر پیام نور قبول شدند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۲۸ هزار و ۷۴ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۵۰.۱۴ درصد ثبت نام کنندگان زن و ۴۹.۸۶ درصد مرد هستند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) صبح روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ در ۸۰ شهرستان و ۹۳ حوزه امتحانی برگزار شد. از تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون، تعداد ۴۰ هزار و ۶۱۷ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۱۵ هزار و ۶۸۷ نفر غایب بودند. به عبارت دیگر ۷۲.۱۴ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۲۷.۸۶ درصد غایب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون ۲۰ هزار و ۷۳۸ نفر معادل ۵۱.۰۶ نفر زن و ۱۹ هزار و ۸۷۹ نفر معادل ۴۸.۹۴ درصد مرد بودند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) ۳۱ هزار و ۸۰ نفر بود.

توکلی گفت: در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۱۸۱ نفر پذیرفته شده اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۶۴ نفر زن و ۷ هزار و ۷۱۷ نفر مرد هستند. نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ امروز سه شنبه ۱۷ بهمن بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس اعلام برنامه زمانی که همزمان با اعلام اسامی منتشر می شود، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در واحدهای محل قبولی ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: کارنامه تمامی داوطلبان فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن منتشر می شود.