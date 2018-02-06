به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان صبح سه‌شنبه در آئین رونمایی از سامانه دادور استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه این طرح رفع کننده موانع سرمایه‌گذاری در کشور است، ابراز داشت: با اجرای این طرح علاوه بر رونق کسب‌وکار در ایران شعار سال نیز به عینیت می‌رسد.

وی بابیان اینکه یکی از گلوگاه‌ها برای فعالان اقتصادی کاغذبازی‌های در نظام اداری است، افزود: در فضای کسب‌وکار فعلی در کشور درگیر شدن با سیستم‌های نظام اداری زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و سرمایه‌گذاری‌ها را با مشکل مواجه می‌کند لذا اجرای طرح دادور این رویه را بهبود می‌بخشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بابیان اینکه طرح دادور موانع سرمایه‌گذاری در کشور را به حداقل کاهش می‌دهد، ابراز داشت: این وزارتخانه خود را مکلف به اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور می‌داند و رونمایی طرح دادور نمونه‌ای از اجرای این طرح مهم ملی است.

کرباسیان بابیان اینکه فعالان اقتصادی باید از فرصت پیش رو در طرح دادور استفاده کنند، تصریح کرد: درگاه کسب مجوز برای راه‌اندازی واحد تولیدی و صنعتی، باید از یک سامانه صورت گیرد و سامانه دادور در درازمدت به افزایش اشتغال در کشور کمک می کند.

وی افزود: استان سمنان از جوانب مختلف برای مسئولان کشوری حائز اهمیت است و باید بیش‌ازپیش برای رفع مشکلات آن اقدام کرد.