سکته مغزی در وضعیت «اضطرار»/ نگهداری از بیماران «صفر» است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری دهمین کنگره استروک که قرار است از دوم تا چهارم اسفند ۹۶ در مرکز همایش های بین المللی مرکز کتابخانه ملی ایران برگزار شود، سه تن از متخصصین مغز و اعصاب به تشریح وضعیت سکته مغزی در کشور پرداختند.

دکتر شهرام اویس قرن متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که مراقبت از بیماران سکته مغزی یک کار تیمی است، گفت: به همین منظور، یک روز از کنگره به پرستاران اختصاص دارد که با آخرین روش های نگهداری و مراقبت از بیماران سکته مغزی آشنا شوند و آموزش ببینند.

دبیر دهمین کنگره استروک با اشاره به اینکه تکنسین های اورژانس در خط اول درمان سکته مغزی قرار دارند، افزود: این افراد باید تشخیص بدهند چه اقداماتی درمانی باید برای این بیماران انجام بدهند.

اویس قرن با تاکید بر اینکه هر کدام از اعضای تیم پزشکی سکته مغزی برنامه جداگانه دارند، تصریح کرد: بروز سکته مغزی در جوانان ایرانی خیلی بیشتر از جوانان کشورهای غربی است.

وی با عنوان این مطلب که ۱۰ عامل فشارخون، چربی بالا، استرس، رژیم غذایی، وزن بالا، دیابت، کم تحرکی، مصرف الکل، مصرف مواد دخانی و بیماری های قلبی، علت بروز ۹۰ درصد سکته های قلبی به شمار می روند، افزود: متاسفانه پرستار ویژه سکته مغزی در کشور نداریم.

در ادامه دکتر بابک زمانی رئیس انجمن سکته مغزی ایران، گفت: هدف از برگزاری این کنگره این است که درمان سکته مغزی را از محدوده پزشکان متخصص مغز و اعصاب خارج کنیم، چون درمان سکته مغزی یک کار تیمی است.

وی با عنوان این مطلب که درمان های سکته مغزی در مرحله حاد در دنیا در حال پیشرفت است، افزود: بیماران سکته مغزی باید در ۴.۵ ساعت اول به مرکز درمانی ارجاع داده شوند تا درمان وریدی بر روی آنها انجام شود.

رئیس دهمین کنگره استروک با اشاره به استفاده کشورهای پیشرفته دنیا از آمبولانس هایی که مجهز به سی تی اسکن هستند، گفت: متاسفانه ما هنوز در مراحل اولیه درمان وریدی در شهرهای بزرگ کشور با محدودیت مواجه هستیم. بطوریکه تنها دو بیمارستان در تهران این درمان را انجام می دهند.

وی ادامه داد: درمان وریدی بیماران سکته مغزی هنوز در تمام کشور گسترش نیافته است.

به گفته زمانی، وضعیت ما در مرحله نگهداری از بیماران سکته مغزی هنوز صفر است.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران، اختلال در تکلم، شعف بازو و کج شدن صورت را سه علامت سکته مغزی عنوان کرد و افزود: وضعیت ارجاع بیماران سکته مغزی در ایران در ۴.۵ ساعت اولیه خیلی بد است و در ۲۴ ساعت اول نیز شرایط خوبی نداریم.

در ادامه دکتر عسگر قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به بالا بودن هزینه درمان بیماران سکته مغزی در کشور خیلی بیشتر از سکته های قلبی است، گفت: سکته مغزی دومین علت مرگ در ایران است.

وی افزود: یک بیمار سکته مغزی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال بعد هم زنده بماند که نیازمند مراقبت است.

قربانی با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر وزارت بهداشت توجه ویژه ای به موضوع سکته مغزی داشته است، ادامه داد: سکته مغزی عامل ناتوان کننده جامعه است و تنها فرد را درگیر نمی کند.

وی تاکید کرد: اهمیت درمان سکته مغزی در این است که بتوانیم از فلج شدن و از کار افتادگی بیمار جلوگیری کنیم.

قربانی با اشاره به اینکه سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار مورد سکته مغزی در کشور رخ می دهد، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، بیمارستان هایی که سکته مغزی را درمان می کنند، دولت آنها به این مراکز کمک می کند و در نتیجه درمان سکته مغزی برای این بیمارستان ها سودآور است.

وی با اعلام اینکه درمان سکته مغزی یکی از اولویت های طب در دنیا است، افزود: زمان طلایی برای درمان سکته مغزی ۴.۵ ساعت اول است، زیرا هر دقیقه ۲ میلیون سلول مغزی از دست می رود و هر چقدر این زمان کوتاه باشد، به درمان بیمار بیشتر کمک می کند.

به گفته قربانی، اگر این بیماران در ۲۴ ساعت اولیه تحت درمان قرار گیرند، به مراتب هزینه ها کمتر خواهد بود.