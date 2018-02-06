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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

در روز ۲۴ بهمن از طریق مزایده :

سهام هلیکوپتری ایران و ۷ شرکت دولتی دیگر واگذار می‌شود

سهام هلیکوپتری ایران و ۷ شرکت دولتی دیگر واگذار می‌شود

سهام ۸ شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز ۲۴ بهمن از طریق مزایده واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی،  ۱۰۰ درصد سهام تولید نیروی برق لوشان شامل ۳۰۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۴۰درصد سهام مدیریت تولید نیروی برق لوشان شامل ۴ هزار سهم به ارزش کل پایه ۲۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۱۰۰ درصد سهام تولید نیروی برق شاهرود شامل ۵۵۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۴ هزار و ۹۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار خواهد شد.

 همچنین  ۱۰۰ درصد سهام تولید نیروی برق آذربایجان شامل ۱۰۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۹۵ درصد سهام سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت شامل ۸۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم به ارزش کل پایه ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۵ ساله، ۳۸.۳۲ درصد سهام هلیکوپتری ایران شامل ۱۵ میلیون و ۸۹۳ هزار سهم به ارزش کل پایه ۵۵۵ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال به صورت ۳۰درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، ۱۳ درصد سهام شرکت پتروشیمی فیروزآباد شامل ۱۸۲ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۲۵۶ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله و ۲.۴ درصد سهام شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان شامل ۹۱۰ سهم به ارزش کل پایه ۵۴۴میلیون ریال به صورت نقد برای این مزایده آگهی شده است.

کد مطلب 4220903
فرشته رفیعی

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