به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، ۱۰۰ درصد سهام تولید نیروی برق لوشان شامل ۳۰۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۴۰درصد سهام مدیریت تولید نیروی برق لوشان شامل ۴ هزار سهم به ارزش کل پایه ۲۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۱۰۰ درصد سهام تولید نیروی برق شاهرود شامل ۵۵۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۴ هزار و ۹۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار خواهد شد.

همچنین ۱۰۰ درصد سهام تولید نیروی برق آذربایجان شامل ۱۰۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۹۵ درصد سهام سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت شامل ۸۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم به ارزش کل پایه ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۵ ساله، ۳۸.۳۲ درصد سهام هلیکوپتری ایران شامل ۱۵ میلیون و ۸۹۳ هزار سهم به ارزش کل پایه ۵۵۵ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال به صورت ۳۰درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، ۱۳ درصد سهام شرکت پتروشیمی فیروزآباد شامل ۱۸۲ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۲۵۶ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله و ۲.۴ درصد سهام شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان شامل ۹۱۰ سهم به ارزش کل پایه ۵۴۴میلیون ریال به صورت نقد برای این مزایده آگهی شده است.